https://ukraina.ru/20220922/1038972471.html
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма российские системы радиоэлектронной борьбы подавили и сбили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
2022-09-22T12:10
2022-09-22T12:10
2022-09-22T12:10
новости
аксенов
беспилотник
крым
джанкой
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"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", - сообщил Аксенов. Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о падении беспилотника в Джанкое около магазина.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аксенов, беспилотник, крым, джанкой
Новости, Аксенов, беспилотник, Крым, Джанкой
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма российские системы радиоэлектронной борьбы подавили и сбили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", - сообщил Аксенов.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о падении беспилотника в Джанкое около магазина.