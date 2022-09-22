В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
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В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
В трех районах Крыма российские системы радиоэлектронной борьбы подавили и сбили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
2022-09-22T12:10
2022-09-22T12:10
новости
аксенов
беспилотник
крым
джанкой
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"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", - сообщил Аксенов. Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о падении беспилотника в Джанкое около магазина.
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новости, аксенов, беспилотник, крым, джанкой
Новости, Аксенов, беспилотник, Крым, Джанкой

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

12:10 22.09.2022
 
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
Сбитый БПЛА ВСУ в Крыму
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В трех районах Крыма российские системы радиоэлектронной борьбы подавили и сбили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов
"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", - сообщил Аксенов.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о падении беспилотника в Джанкое около магазина.
 
НовостиАксеновбеспилотникКрымДжанкой
 
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