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В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру

В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

В трех районах Крыма российские системы радиоэлектронной борьбы подавили и сбили беспилотники ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов

2022-09-22T12:10

2022-09-22T12:10

2022-09-22T12:10

новости

аксенов

беспилотник

крым

джанкой

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"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", - сообщил Аксенов. Ранее в соцсетях очевидцы сообщили о падении беспилотника в Джанкое около магазина.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, аксенов, беспилотник, крым, джанкой