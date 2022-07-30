"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины - 30.07.2022 Украина.ру
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"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины - 30.07.2022 Украина.ру
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
Украинская профессиональная армия уничтожена российскими войсками на 90%, в середине августа киевский режим пойдет на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T06:30
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украина
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новости
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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036873570.html
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украина, всу, новости, россия

"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины

06:30 30.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинская профессиональная армия уничтожена российскими войсками на 90%, в середине августа киевский режим пойдет на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.
Украинская профессиональная армия, по моим оценкам, была выбита, когда я начал говорить об этом, на 75%. А сейчас — на 90%. То есть, как только оставшиеся будут выбиты, это я думаю недели 2-3 максимум, все посыплется.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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