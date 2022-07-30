https://ukraina.ru/20220730/1037006251.html

"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины

"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины - 30.07.2022 Украина.ру

"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины

Украинская профессиональная армия уничтожена российскими войсками на 90%, в середине августа киевский режим пойдет на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-07-30T06:30

2022-07-30T06:30

2022-07-30T06:30

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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036873570.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, новости, россия