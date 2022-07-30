https://ukraina.ru/20220730/1037006251.html
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины - 30.07.2022 Украина.ру
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
Украинская профессиональная армия уничтожена российскими войсками на 90%, в середине августа киевский режим пойдет на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-07-30T06:30
2022-07-30T06:30
2022-07-30T06:30
украина
всу
новости
россия
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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ране заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.По его словам, в середине августа Украину постигнет военная катастрофа и она пойдет на капитуляцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036873570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, всу, новости, россия
"Оставшиеся будут выбиты": эксперт о том, на сколько процентов уничтожена армия Украины
Украинская профессиональная армия уничтожена российскими войсками на 90%, в середине августа киевский режим пойдет на капитуляцию, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру