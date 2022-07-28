https://ukraina.ru/20220728/1036967285.html

Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа

Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа - 28.07.2022 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа

Почему регион "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований... Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T14:32

2022-07-28T14:32

2022-07-28T14:32

спецоперация

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Почему регион "Славянск-Краматорск" будет последней линией обороны, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.— Алексей Иванович, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время освобождать русские города. О чём это говорит? О скором наступлении?— О наступлении, да. Я прогнозировал, что в середине августа Украину постигнет военная катастрофа. Ей придется каким-то образом идти на капитуляцию. Здесь к гадалке не ходи, ситуация развивается именно таким образом. Пушилин сказал то, что он говорил всегда, и то, что говорили очень многие. Поэтому вещь, на мой взгляд, совершенно очевидная.Украинская профессиональная армия, по моим оценкам, была выбита, когда я начал говорить об этом, на 75%. А сейчас — на 90%. То есть, как только оставшиеся будут выбиты, это я думаю недели 2-3 максимум, все посыплется.Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова. Это мое личное мнение. А то, что думает Пушилин, насчет русских городов, не знаю, это все очень условно. Львов тоже был русским городом, основан русским князем.— Сейчас часто говорят о том, что перелом на Донбассе наступил: союзные войска подошли к Славянску…— Дело не в этом, славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная, важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому, это все понимают, что линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны, дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты — и всё.Потому что Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет.— А перекрытие движения по Антоновскому мосту - это сложность для наших войск?— Это ни о чем не говорит, этот мост — для гражданских нужд. Главное – другое: в современных условиях армии достаточно 2-3 саперных батальонов, чтобы наладить переправу даже для танков. В этом смысле, это не имеет ключевого значения. Для Украины бы это имело ключевое значение. Для России это не так. Быстро отремонтируют мост — и всё.— Как защитить Запорожскую АЭС от ударов ВСУ?— Во-первых, наши средства ПВО очень эффективны и сейчас их мастерство очень здорово растет. Ребята на "Бук-М3" стали в 10 из 10 случаев сбивать "Хаймарсы". Это говорит о том, что быстро эффективность обороны растет — 98% там, а будет 100%. Будут усиливать сейчас, и, конечно, объектовую тоже. Есть войсковая, а есть объектовая.Атомная станция и так хорошо защищена. И строилась она с расчетом, что сможет выдержать прямое попадание атомной бомбы, не стоит додумывать.— Как вы оцениваете ситуацию на фронтах в целом? Какие направления наиболее важны?— Очень напряженные бои идут, они не могут быть иными, потому что практически выжимается из хорошо укрепленных районов украинская армия, достаточно хорошо подготовленная для обороны. Хорошо защищенные объекты, используют жилые застройки и гражданское население.Выжимание очень кровопролитное для украинской стороны, абсолютно обескровливает их, осталось там процентов 10 вооруженных сил.Там нет ничего, остальные… Это ребята, которых набирают – они ничего не решают. Это просто не обученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом.Останутся два важных направления – Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее.— Вы говорите, что у Украины осталось всего 10% регулярной армии. О чем это говорит?— О том, что просто перемололи. В день если уничтожается по тысяче-полторы, значит в месяц — 30-35 тысяч, а безвозвратные потери — умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять?Армия у них была всего 400 тысяч. Со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими.Ну, набирается тот самый пресловутый миллион, из них собственно вооружённых сил 700 тысяч. 400 выбито, остались ополченцы. Кого поймают - дают ружье и отправляют. Но нет ни слаженности, ни подготовки. Никто из них не может быть наводчиком, в лучшем случае - подносчиком снарядов, это бесполезные люди в войсках.Управлять эффективными системами вооружений не могут, даже танкиста надо учить 3-4 месяца. Младших лейтенантов в Советском Союзе готовили полгода.— Вам что-то либо известно о возможных поставках беспилотников из Ирана в Россию? — Чтоб было понятно, мы по беспилотникам значительно опережали в 80-е годы западные страны, особенно лидеров, например, французов. Эту идею потом угробили, мы сейчас эту ошибку быстро исправляем. Вынуждены наверстывать. Наши беспилотники стали поставлять, сейчас надо эту деятельность развернуть скорее, но я лично считаю, что закупки зарубежных БПЛА проблему не решают.Их надо ремонтировать, обслуживать, обучать там, это очень важно. Процентов 60-70 техники, будь то танк или артиллерия, нуждаются в обслуживании, надо свои системы создавать. Пока отстаем, надо быстрее.Я объясню, в чем дело. Как вот история с "Калибрами": бросили их делать, а потом возникла необходимость — и надо было срочно их доделать и внедрить. И посчитали, что надо 3-5 лет с испытаниями и доводкой и так далее. Ситуация в Сирии была такова, что не было времени столько. И что вы думаете?Ребята молодые довели все это дело за год, они поставили раскладушки в КБ, спали там и ели, довели за год ситуацию до ума. Не пять лет, а меньше чем за год! Вот вам результат.А тут беспилотники, и вся наша техника, ракетные… Особенно все, что касается систем ПВО и ПРО. Заводы "Алмаз-Антей" работают не просто в три смены, а они постоянно модернизируют разные системы. И "трехсотки", "четырехсотки" запустили, "Панцирь" сейчас модернизировали, это все новое, посмотрите на "Бук-М3". Это все касается и беспилотников. А купить просто – это чисто либеральный подход, который уже не раз проваливался. Идея закупать – она в корне не верна в принципе.— То есть то, что модернизовано, эти системы ПВО, они сейчас решили проблему "Хаймарсов"?— Да, решили абсолютно, более того, не только их. В "Хаймарсах" ничего особенного нет, это просто более мобильные "Ураганы", ну более легкие, высокоточные, вот и всё. У нас "Ураганы", обладающие повышенной точностью типа "Тайфун" они не хуже, а лучше "Хаймарсов", поэтому здесь нет ничего особенного. А "Буки-М3" и "Торы" - уникальные системы, аналогов которым нет. И они и так гарантировали 98-99 процентов уничтожения, а после модернизации они просто гарантированно цели уничтожают, на 100%.

https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html

https://ukraina.ru/20220727/1036900490.html

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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