На украинских рынках резко наступает период кардинальных перемен.
Вот только теперь компетентным и профессиональным политикам и топ-менеджерам нельзя, сложа руки, сидеть в роли зрителей, а самим участвовать в принятии сильных и верных управленческих решений.
Тем более что в мире становится все тревожнее и печальнее: пандемия коронавируса, обрушение товарных и фондовых рынков, замедление национальных экономик, расширение глобального финансово-экономического кризиса с невероятной паникой из-за него.
Неизбежно придется и в Украине создавать адекватную новым реалиям модель политического и финансово-экономического устройства. Нынешний государственный уклад в экономике ведет к краху.