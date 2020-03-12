Украинский экономист Александр Гончаров 12 марта на своей странице в Facebook призвал политиков и топ-менеджеров Украины начать работу над новой моделью политического и финансово-экономического устройства, адекватной нынешним реалиям с пандемией коронавируса и обрушением товарных и фондовых рынков

Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Как скажется обвал цен на нефть на украинской экономике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вот только теперь компетентным и профессиональным политикам и топ-менеджерам нельзя, сложа руки, сидеть в роли зрителей, а самим участвовать в принятии сильных и верных управленческих решений.

Тем более что в мире становится все тревожнее и печальнее: пандемия коронавируса, обрушение товарных и фондовых рынков, замедление национальных экономик, расширение глобального финансово-экономического кризиса с невероятной паникой из-за него.

Неизбежно придется и в Украине создавать адекватную новым реалиям модель политического и финансово-экономического устройства. Нынешний государственный уклад в экономике ведет к краху.