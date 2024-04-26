В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества - 26.04.2024 Украина.ру
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В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества - 26.04.2024 Украина.ру
В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
Силовики провели обыски в офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества чиновниками, сообщили 26 апреля в полиции
2024-04-26T23:17
2024-04-26T23:17
новости
киев
коррупция
отопительный сезон
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В частности, следственные действия проводились в связи с имеющейся информацией о причастности должностных лиц предприятия к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением. Утверждается, что некоторые чиновники значительно завышали стоимость закупки товаров. В ходе обысков были изъяты документы, а подробности расследования будут представлены позже, добавили в полиции. Обыски в КП "Киевтеплоэнерго" из-за махинаций с закупками проходят уже не впервые. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работает специальная комиссия, в чьи полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева, анализ проблем и недостатков управления городом и информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.
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новости, киев, коррупция, отопительный сезон
Новости, Киев, коррупция, отопительный сезон

В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества

23:17 26.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Силовики провели обыски в офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества чиновниками, сообщили 26 апреля в полиции
В частности, следственные действия проводились в связи с имеющейся информацией о причастности должностных лиц предприятия к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Утверждается, что некоторые чиновники значительно завышали стоимость закупки товаров.
"Никакого давления правоохранителями на работников предприятия не производилось. Обыски проходили без привлечения спецподразделений, работа предприятия не останавливалась. Все следственные действия происходили в рамках действующего законодательства", - сказано в заявлении.
В ходе обысков были изъяты документы, а подробности расследования будут представлены позже, добавили в полиции.
Обыски в КП "Киевтеплоэнерго" из-за махинаций с закупками проходят уже не впервые.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работает специальная комиссия, в чьи полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева, анализ проблем и недостатков управления городом и информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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