В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
Силовики провели обыски в офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества чиновниками, сообщили 26 апреля в полиции
В частности, следственные действия проводились в связи с имеющейся информацией о причастности должностных лиц предприятия к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Утверждается, что некоторые чиновники значительно завышали стоимость закупки товаров.
"Никакого давления правоохранителями на работников предприятия не производилось. Обыски проходили без привлечения спецподразделений, работа предприятия не останавливалась. Все следственные действия происходили в рамках действующего законодательства", - сказано в заявлении.
В ходе обысков были изъяты документы, а подробности расследования будут представлены позже, добавили в полиции.
Обыски в КП "Киевтеплоэнерго" из-за махинаций с закупками проходят уже не впервые.
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