https://ukraina.ru/20240426/1054765209.html

В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества

В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества - 26.04.2024 Украина.ру

В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества

Силовики провели обыски в офисе коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества чиновниками, сообщили 26 апреля в полиции

2024-04-26T23:17

2024-04-26T23:17

2024-04-26T23:17

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В частности, следственные действия проводились в связи с имеющейся информацией о причастности должностных лиц предприятия к завладению имуществом путем злоупотребления служебным положением. Утверждается, что некоторые чиновники значительно завышали стоимость закупки товаров. В ходе обысков были изъяты документы, а подробности расследования будут представлены позже, добавили в полиции. Обыски в КП "Киевтеплоэнерго" из-за махинаций с закупками проходят уже не впервые. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работает специальная комиссия, в чьи полномочия входит изучение вопросов стратегического развития Киева, анализ проблем и недостатков управления городом и информации о нерациональном и неэффективном использовании бюджетных средств.

https://ukraina.ru/20240426/1054743081.html

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новости, киев, коррупция, отопительный сезон