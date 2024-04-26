https://ukraina.ru/20240426/1054765075.html

Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State

Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State - 26.04.2024 Украина.ру

Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State

Подразделения российской армии установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State

2024-04-26T22:56

2024-04-26T22:56

2024-04-26T22:56

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Уточняется, что на указанном участке фронта ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем. "Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием (флага) в северо-западной части села", – уточнил украинский источник. Село Семеновка уже некоторое время было серой зоной, добавляют аналитики. Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР. Напомним, начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, но возведенные укрепления не тормозят продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html

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новости, донецкая народная республика, авдеевка, сво, днр, всу, наступление, вс рф, новые регионы, донбасс