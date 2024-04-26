Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State - 26.04.2024 Украина.ру
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Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State - 26.04.2024 Украина.ру
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
Подразделения российской армии установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
новости
донецкая народная республика
авдеевка
сво
днр
всу
наступление
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новые регионы
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Уточняется, что на указанном участке фронта ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем. "Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием (флага) в северо-западной части села", – уточнил украинский источник. Село Семеновка уже некоторое время было серой зоной, добавляют аналитики. Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР. Напомним, начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, но возведенные укрепления не тормозят продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html
донецкая народная республика
авдеевка
днр
донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, авдеевка, сво, днр, всу, наступление, вс рф, новые регионы, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, СВО, ДНР, ВСУ, наступление, ВС РФ, Новые регионы, Донбасс

Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State

22:56 26.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения российской армии установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State
Уточняется, что на указанном участке фронта ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем.

"Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием (флага) в северо-западной части села", – уточнил украинский источник.

Село Семеновка уже некоторое время было серой зоной, добавляют аналитики.
Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР.
Напомним, начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, но возведенные укрепления не тормозят продвижение ВС РФ.
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 05:00
Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направленииСейчас российские военные создают хорошие условия для наступления. В основном оно будет на Донецком направлении. В целом надо думать о решении проблемы мирного населения Горловки, которая находится под постоянными обстрелами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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