https://ukraina.ru/20240426/1054765075.html
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State - 26.04.2024 Украина.ру
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
Подразделения российской армии установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
2024-04-26T22:56
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Уточняется, что на указанном участке фронта ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем. "Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием (флага) в северо-западной части села", – уточнил украинский источник. Село Семеновка уже некоторое время было серой зоной, добавляют аналитики. Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР. Напомним, начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, но возведенные укрепления не тормозят продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html
донецкая народная республика
авдеевка
днр
донбасс
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, авдеевка, сво, днр, всу, наступление, вс рф, новые регионы, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, СВО, ДНР, ВСУ, наступление, ВС РФ, Новые регионы, Донбасс
Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
Подразделения российской армии установили полный контроль над селами Соловьево и Семеновка, что на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует украинский аналитический проект Deep State
Уточняется, что на указанном участке фронта ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем.
"Кадры сегодняшних видео, да и наши друзья, свидетельствуют о том, что враг занял сразу два села. Соловьево еще вчера было под вопросом, а уже сегодня появилось видео с поднятием (флага) в северо-западной части села", – уточнил украинский источник.
Село Семеновка уже некоторое время было серой зоной, добавляют аналитики.
Накануне сообщалось, что российские военные установили контроль над Богдановкой и Новомихайловкой в ДНР.
Напомним, начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство Украины выделило 20 миллиардов гривен на фортификации. В частности, для Донецкой области сумма составила 1,2 миллиард гривен, но возведенные укрепления не тормозят продвижение ВС РФ.