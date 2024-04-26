Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять
13:46 26.04.2024 (обновлено: 14:37 26.04.2024)
Маленький украинец
Совершенно страшные данные социсследований среди украинских детей обнародовала недавно украинская же общественная молодежная организация "Спільна мова" (Общий язык). Оказывается, по факту дебилизация – второе имя нынешнего укро-образования.
"Спільна мова" -- это, как сказано о ней в справках, организация, которая объединяет на добровольных основаниях, а также действует на добровольности и равноправии ее участников. Главным принципом деятельности является оказание помощи и защиты тем, кто в этом нуждается. Главная цель организации -- это содействие развитию интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала людей, выражению и защите членов организации и всех, кто ее поддерживает. Вот согласно своим уставным задачам, общественники и озаботились молодым поколением. Его мозгами. И ужас прилетел на крыльях итоговых познаний…
В ходе исследования стало понятно, что ученики первых классов в среднем не понимают 40% от услышанного на украинском языке на уроке. Еще больше -- 65% -- не понимают и половины материала, предлагаемого учителями а треть – не понимает больше 75% материала. А очень большой проблемой, предопределяющей такое положение вещей, является высокая корреляция между словарным запасом ребенка и тем лексиконом, которой в разговоре с ним использует учитель.
Речь идет о том, что дети приходят в школу со знанием русского языка, а в школе с ними говорят на украинском (на мове), который детям мало знаком. Предыдущее исследование "Спильной мовы", которое проводилось в садиках, показало, что 85% пятилетних детей владеют украинским на "недостаточном уровне". То есть понимают говорящих, но мало.
В связи с этим организация, проводившая исследование, установила еще одно: для родителей в Украине все более важным становится вопрос разговорной среды в школах для их детей. А также – качества получаемого школьного образования.
Знания детей как бы проваливаются в пропасти и лакуны искусственно созданного билингвизма. Дети разговаривают дома и между собой на русском языке, школьные предметы в них заталкивают на украинском, и в результате дети не только не выучивают досконально ни один из языков, но еще и не усваивают материал из других дисциплин. И получаются полуграмотными или малограмотными по всему спектру предложенных предметов школьного образования. Ибо не понимают обучающих. От слова "совсем".
На этих эрзац-интеллектуальных продуктов билингвизама в Украине страшно смотреть и слушать. Ни говорить, ни – тем более(!!!) -- писать грамотно молодые поколения Украины в массе своей вот уже лет 10-15 не умеют. Ни на русском, ни на украинском языках. И это является прямым следствием насильственного запрета русского языка и насаждаемого украинского. По программе украинизации всех сфер жизни, что является как бы производным от "национально-культурного возрождения народа" (точнее – нации).
Летом этого года русский язык будет окончательно вытеснен из общей культурно-духовной среды в Украине -- на русском можно будет передавать какую-то информацию только виде цитат или устоявшихся и всем знакомых выражений.
Именно так по лозунгами действенным императивам и строится "Украина понад усэ" (Украина прежде всего) и "Украина для украинцев", где есть одна нация – украинская. Она же титульная, а все остальные – по Украине погулять вышли. И потому подлежат медленной, но неотвратимой ассимиляции. И в первую очередь это направленно против этнических русских, русскоязычных, русскоговорящих и русскоориентированных.
И все эти категории граждан Украины исчезают в ней стремительно. Украина.ру как-то писала, что, по данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А вот по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%, еще 2,8% отнесли себя к другим национальностям.
7 марта, 01:38СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого каналаНа Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
В независимой Украине единственная перепись населения в 2001 году тоже показала абсолютное уменьшение русских и относительное, в процентах от всего населения — 17,3% или 8,3 млн.
В 2017 же году, по данным Центра Разумкова, украинцев было уже 92% (то есть их доля почти не изменилась), а русских — все же 6%.
Но куда делась разница? Во-первых. Социологически-опросные подтасовки. Количество лиц, ответивших "другая национальность" выросло почти в два раза — с 1,5% до 2,8%, количество отказавшихся отвечать почти в 4 раза — с 0,6% до 2%.
Во-вторых, -- и это главное! – уменьшение русских связанно с постепенной ассимиляцией, с нарастанием украинизации юго-востока, с тем, что детям от смешанных браков даже в школах уже тогда объясняли, что они украинцы. И с разочарованием русского сегмента жителей Украины в том, как их мощно, системно и последовательно используют в политических целях. А потом КИДАЮТ, как лошков подзаборных. И так – из года в год.
Путь русских в Украине -- хрестоматийный пример того, как русских использовали, когда это было нужно, и печальное историческое свидетельство признания их существования властями до начала лингво- и этноцида.
В 1991 году это провернул в своих предвыборных обещаниях будущий президент Леонид Кравчук, обещавший не допустить дискриминации 12 миллионов русских. А потом по этому пути в Украине кто только ни шел, закрепляя лингвоцид, ведущий к этноциду.
Последним получившим дивиденды был президент-предатель Виктор Янукович. Потом его лавры поюзал — президент-кровавый клоун Владимир Зеленский, который так же обманывал русских, как и все предыдущие политические ловкачи.
18 февраля, 06:22Повесить Януковича и точка. Руслан Калинчук о том, почему Украина повелась на Евромайдан Виктор Янукович "врубил заднюю", отказавшись от ЕС, но было поздно, и в итоге на Евромайдане погибли люди. О том, как это было и кто на самом деле виноват в трагедии на Украине в интервью изданию Украина.ру рассказал очевидец событий, политолог, историк Руслан Калинчук
Теперь надуть забитых и задавленных русскоориентированных юго-востока выпустили проплаченную пропагандистскую шавку-оборотня Алексея Арестовича*, который тоже обещает вернуть межнациональный мир в общество и мир в отношения с Россией. И, увы, есть шанс что даже не эту политпадаль кто-то поведется. Ибо чего не сделаешь в стрессе, от безнадеги и уныния.
В итоге на сегодня в Украине термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские". А явочный билингвизм при общем упадке образования привел к дебилизации школы, что и зафиксировала своим опроса "Спильная мова".
Специалисты делают вывод, что во всей этой ситуации есть два важных фактора-обстоятельства, очень похожих на заказ, поставленный перед всей Украиной – спрограммировать вполне определенное ее будущее.
Во-первых, вряд ли в Минобразования Украины не знают, что дети не понимают мову, которую им насильственно насаждают, по той причине, что дома с ними говорят на русском языке. Но в том-то и суть заказа – с младых ногтей готовить полуграмотных и не умеющих рассуждать, находить логические связи и причины происходящего граждан.
Образование, при котором старая основа и подходы – научить думать и самостоятельно, на основе полученных знаний искать пути решения проблем – заменена викториной в виде не поиска, а угадывания правильных ответов, ведет именно к воспитанию и взращиванию малограмотных или полуграмотных поколений. Людей, которые сами не способны разбираться в происходящем, но ждущих подсказок или – это вообще идеал заказчиков! – вообще прямого руководства.
20 февраля, 16:49Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВРДетей уклонистов на Украине могут лишить права поступать в высшие учебные заведения. Государство в праве отказать тем, кто не хочет исполнять гражданский долг, считает депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко
Критикуемая со всех сторон Болонская система с ее итоговым ЕГЭ, определяющем эрзац-ум и квази- образованность человека, -- это итог такого, с позволения сказать, образования снизу доверху. И в этом, возможно, и заключается хорошо продуманный и дальновидный план Банковой и ее кураторов относительного школьного образования – дети не понимают материала в первом классе, и потом вся дальнейшая их учеба от этого только страдает, закрепляя полученный умственно-интеллектуальные изъяны.
В Европе и вообще на коллективном Западе, пропагандирующем и закрепляющем выгодную сильным мира сего унификацию бездумно-покорного населения тоже, такой финт за последние несколько десятилетий удался вполне. Выросли целые поколения бездумных потреблянтов благ, а не творцов или хотя бы сомневающихся граждан. Вот они-то и избирают всех этих байденов, бербок с шольцами, фон дер ляйенами, боррелями и макронами по заданным заранее предвыборным матрицам.
Такой же трюк хотят провернуть и в Украине. Набалдашник – сам президент Зеленский со свитой – уже имеется. Осталось в этой нисходящей пирамиде продолжать оболванивать массы, повторюсь, с младых ногтей. До первооснов, до каждой семьи.
Во-вторых – и это немаловажно тактически! – Украину уже бросили в качестве безотходного расходного материал на убой в войне против России. И потому Западу нужен не только покорный неонацистский режим с безропотной продажной элитой во главе, но и покорные рядовые исполнители. Вот этим и занимаются с одной заданной целью – на фронте нужны тупые, полуграмотные реагирующие на примитивные лозунги и любые приказы массы солдат.
Таких вот солдат и воспитывают, начиная со школы! Спецы по пропаганде констатируют: людей/детей, которые не могут, не хотят и не читают, проще загнать в ТЦК, а потом и отправить в "мясные штурмы".
И ничего нового в таком подходе нет. Итальянский философ и писатели Умберто Эко еще в 1995 году в эссе "Вечный фашизм" среди 14 его признаков определил два, которые касаются образования и воспитания ширнармасс (широких народных масс). Первый – это культ "действия ради действия", недоверие ко всему интеллектуальному. Нужно не думать, а действовать. Лучше всего – по приказу от вождей сверху.
Второй -- использование новояза. То есть новой упрощенной и максимально понятной даже дебилам терминологии и такого же лексикона, из которой и верстаются лозунги и призывы. Как утверждают знатоки, фашизм говорит на новоязе. А доступные массам фашистские тексты отличаются бедной лексикой и примитивным синтаксисом. Потому что, как вы понимаете, богатая лексика автоматически включает критическое мышление и двоемыслие. А вот это, по замыслу Запада, украинцам и противопоказано строжайше. А холуи на Банковой уже не привыкли спорить и двоемыслить.