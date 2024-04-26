https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html

Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять

Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять - 26.04.2024 Украина.ру

Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять

Совершенно страшные данные социсследований среди украинских детей обнародовала недавно украинская же общественная молодежная организация "Спільна мова" (Общий язык). Оказывается, по факту дебилизация – второе имя нынешнего укро-образования.

2024-04-26T13:46

2024-04-26T13:46

2024-04-26T14:37

украина

запад

россия

владимир зеленский

леонид кравчук

виктор янукович

минобразования

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054748794_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_7e299cab31f0ddc89d824e0b6cb677aa.jpg

"Спільна мова" -- это, как сказано о ней в справках, организация, которая объединяет на добровольных основаниях, а также действует на добровольности и равноправии ее участников. Главным принципом деятельности является оказание помощи и защиты тем, кто в этом нуждается. Главная цель организации -- это содействие развитию интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциала людей, выражению и защите членов организации и всех, кто ее поддерживает. Вот согласно своим уставным задачам, общественники и озаботились молодым поколением. Его мозгами. И ужас прилетел на крыльях итоговых познаний…В ходе исследования стало понятно, что ученики первых классов в среднем не понимают 40% от услышанного на украинском языке на уроке. Еще больше -- 65% -- не понимают и половины материала, предлагаемого учителями а треть – не понимает больше 75% материала. А очень большой проблемой, предопределяющей такое положение вещей, является высокая корреляция между словарным запасом ребенка и тем лексиконом, которой в разговоре с ним использует учитель.Речь идет о том, что дети приходят в школу со знанием русского языка, а в школе с ними говорят на украинском (на мове), который детям мало знаком. Предыдущее исследование "Спильной мовы", которое проводилось в садиках, показало, что 85% пятилетних детей владеют украинским на "недостаточном уровне". То есть понимают говорящих, но мало.В связи с этим организация, проводившая исследование, установила еще одно: для родителей в Украине все более важным становится вопрос разговорной среды в школах для их детей. А также – качества получаемого школьного образования.Знания детей как бы проваливаются в пропасти и лакуны искусственно созданного билингвизма. Дети разговаривают дома и между собой на русском языке, школьные предметы в них заталкивают на украинском, и в результате дети не только не выучивают досконально ни один из языков, но еще и не усваивают материал из других дисциплин. И получаются полуграмотными или малограмотными по всему спектру предложенных предметов школьного образования. Ибо не понимают обучающих. От слова "совсем".На этих эрзац-интеллектуальных продуктов билингвизама в Украине страшно смотреть и слушать. Ни говорить, ни – тем более(!!!) -- писать грамотно молодые поколения Украины в массе своей вот уже лет 10-15 не умеют. Ни на русском, ни на украинском языках. И это является прямым следствием насильственного запрета русского языка и насаждаемого украинского. По программе украинизации всех сфер жизни, что является как бы производным от "национально-культурного возрождения народа" (точнее – нации).Летом этого года русский язык будет окончательно вытеснен из общей культурно-духовной среды в Украине -- на русском можно будет передавать какую-то информацию только виде цитат или устоявшихся и всем знакомых выражений.Именно так по лозунгами действенным императивам и строится "Украина понад усэ" (Украина прежде всего) и "Украина для украинцев", где есть одна нация – украинская. Она же титульная, а все остальные – по Украине погулять вышли. И потому подлежат медленной, но неотвратимой ассимиляции. И в первую очередь это направленно против этнических русских, русскоязычных, русскоговорящих и русскоориентированных.И все эти категории граждан Украины исчезают в ней стремительно. Украина.ру как-то писала, что, по данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А вот по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%, еще 2,8% отнесли себя к другим национальностям.В независимой Украине единственная перепись населения в 2001 году тоже показала абсолютное уменьшение русских и относительное, в процентах от всего населения — 17,3% или 8,3 млн.В 2017 же году, по данным Центра Разумкова, украинцев было уже 92% (то есть их доля почти не изменилась), а русских — все же 6%.Но куда делась разница? Во-первых. Социологически-опросные подтасовки. Количество лиц, ответивших "другая национальность" выросло почти в два раза — с 1,5% до 2,8%, количество отказавшихся отвечать почти в 4 раза — с 0,6% до 2%.Во-вторых, -- и это главное! – уменьшение русских связанно с постепенной ассимиляцией, с нарастанием украинизации юго-востока, с тем, что детям от смешанных браков даже в школах уже тогда объясняли, что они украинцы. И с разочарованием русского сегмента жителей Украины в том, как их мощно, системно и последовательно используют в политических целях. А потом КИДАЮТ, как лошков подзаборных. И так – из года в год.Путь русских в Украине -- хрестоматийный пример того, как русских использовали, когда это было нужно, и печальное историческое свидетельство признания их существования властями до начала лингво- и этноцида.В 1991 году это провернул в своих предвыборных обещаниях будущий президент Леонид Кравчук, обещавший не допустить дискриминации 12 миллионов русских. А потом по этому пути в Украине кто только ни шел, закрепляя лингвоцид, ведущий к этноциду.Последним получившим дивиденды был президент-предатель Виктор Янукович. Потом его лавры поюзал — президент-кровавый клоун Владимир Зеленский, который так же обманывал русских, как и все предыдущие политические ловкачи.Теперь надуть забитых и задавленных русскоориентированных юго-востока выпустили проплаченную пропагандистскую шавку-оборотня Алексея Арестовича*, который тоже обещает вернуть межнациональный мир в общество и мир в отношения с Россией. И, увы, есть шанс что даже не эту политпадаль кто-то поведется. Ибо чего не сделаешь в стрессе, от безнадеги и уныния.В итоге на сегодня в Украине термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские". А явочный билингвизм при общем упадке образования привел к дебилизации школы, что и зафиксировала своим опроса "Спильная мова".Специалисты делают вывод, что во всей этой ситуации есть два важных фактора-обстоятельства, очень похожих на заказ, поставленный перед всей Украиной – спрограммировать вполне определенное ее будущее.Во-первых, вряд ли в Минобразования Украины не знают, что дети не понимают мову, которую им насильственно насаждают, по той причине, что дома с ними говорят на русском языке. Но в том-то и суть заказа – с младых ногтей готовить полуграмотных и не умеющих рассуждать, находить логические связи и причины происходящего граждан.Образование, при котором старая основа и подходы – научить думать и самостоятельно, на основе полученных знаний искать пути решения проблем – заменена викториной в виде не поиска, а угадывания правильных ответов, ведет именно к воспитанию и взращиванию малограмотных или полуграмотных поколений. Людей, которые сами не способны разбираться в происходящем, но ждущих подсказок или – это вообще идеал заказчиков! – вообще прямого руководства.Критикуемая со всех сторон Болонская система с ее итоговым ЕГЭ, определяющем эрзац-ум и квази- образованность человека, -- это итог такого, с позволения сказать, образования снизу доверху. И в этом, возможно, и заключается хорошо продуманный и дальновидный план Банковой и ее кураторов относительного школьного образования – дети не понимают материала в первом классе, и потом вся дальнейшая их учеба от этого только страдает, закрепляя полученный умственно-интеллектуальные изъяны.В Европе и вообще на коллективном Западе, пропагандирующем и закрепляющем выгодную сильным мира сего унификацию бездумно-покорного населения тоже, такой финт за последние несколько десятилетий удался вполне. Выросли целые поколения бездумных потреблянтов благ, а не творцов или хотя бы сомневающихся граждан. Вот они-то и избирают всех этих байденов, бербок с шольцами, фон дер ляйенами, боррелями и макронами по заданным заранее предвыборным матрицам.Такой же трюк хотят провернуть и в Украине. Набалдашник – сам президент Зеленский со свитой – уже имеется. Осталось в этой нисходящей пирамиде продолжать оболванивать массы, повторюсь, с младых ногтей. До первооснов, до каждой семьи.Во-вторых – и это немаловажно тактически! – Украину уже бросили в качестве безотходного расходного материал на убой в войне против России. И потому Западу нужен не только покорный неонацистский режим с безропотной продажной элитой во главе, но и покорные рядовые исполнители. Вот этим и занимаются с одной заданной целью – на фронте нужны тупые, полуграмотные реагирующие на примитивные лозунги и любые приказы массы солдат.Таких вот солдат и воспитывают, начиная со школы! Спецы по пропаганде констатируют: людей/детей, которые не могут, не хотят и не читают, проще загнать в ТЦК, а потом и отправить в "мясные штурмы".И ничего нового в таком подходе нет. Итальянский философ и писатели Умберто Эко еще в 1995 году в эссе "Вечный фашизм" среди 14 его признаков определил два, которые касаются образования и воспитания ширнармасс (широких народных масс). Первый – это культ "действия ради действия", недоверие ко всему интеллектуальному. Нужно не думать, а действовать. Лучше всего – по приказу от вождей сверху.Второй -- использование новояза. То есть новой упрощенной и максимально понятной даже дебилам терминологии и такого же лексикона, из которой и верстаются лозунги и призывы. Как утверждают знатоки, фашизм говорит на новоязе. А доступные массам фашистские тексты отличаются бедной лексикой и примитивным синтаксисом. Потому что, как вы понимаете, богатая лексика автоматически включает критическое мышление и двоемыслие. А вот это, по замыслу Запада, украинцам и противопоказано строжайше. А холуи на Банковой уже не привыкли спорить и двоемыслить.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240307/test-gotov-foto-gotovo-1053755489.html

https://ukraina.ru/20240218/1053338092.html

https://ukraina.ru/20240220/1053424958.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, запад, россия, владимир зеленский, леонид кравчук, виктор янукович, минобразования, мнения