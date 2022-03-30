Главной угрозой для мирового порядка и Финляндии в частности является НАТО. Об этом в интервью Украина.ру заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Распад НАТО — это необходимо. НАТО на данный момент — это самая главная угроза и самая главная проблема. НАТО виновато в том, что происходило и происходит. Угроза НАТО — это угроза не только для России, это угроза и для Финляндии. Эта организация не нужна. На основе многополярного мира нужно формирование новой организации безопасности», — сказал Бекман. Украина секретно налаживает поставки комплексов ПВО из стран НАТО — документ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Новая организация безопасности должна быть построена на основе ОБСЕ с участием Китая. Эксперт добавил, что авторитет и значение нейтральных государств должен быть намного выше, чем сейчас.

Полностью интервью можно прочитать здесь.