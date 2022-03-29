На Западе понимают, что неонацисты на Украине - военные преступники, но признать и расследовать эти случаи им мешает доминация британской русофобской пропаганды. В свою очередь, в Финляндии все понимают, что украинский и русский народы - едины, заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что по одной из версий, кадры сняты на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Бастрыкин поручил расследовать все факты военных преступлений украинских военнослужащих против пленных. В свою очередь, в ООН призвали соблюдать международное право и призвали к расследованию происшествия.

- Йохан, будет ли этот эпизод расследован? Йохан Бекман. Кто он © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Johan Bäckman

– ВСУ и неонацистские батальоны совершают множество разнообразных преступлений против человечности. Они пытают и убивают не только военнопленных, но и мирных жителей. Мы также видели средневековые наказания на улицах украинских городов. Фейки, которые распространяет Украина, тоже являются военным преступлением. Всё это надо расследовать.

Сейчас главное — это сбор материала и доказательств. Восемь лет идёт геноцид мирных жителей Донбасса. К сожалению, ничего нового в этом нет. Хочу напомнить, что есть камеры пыток в аэропорту Мариуполя. Нам нужен Нюрнберг-2, большой и справедливый процесс против военных преступников.

- Как на это сейчас реагирует западная аудитория? Они по-прежнему считают, что Россия совершила акт агрессии, или у них возникли сомнения?

– Западная аудитория слепа. Она слепа от ненависти к русским и русофобии. Они продуцируют русофобию — против России, против русских, против Путина, и они ничего больше не видят из-за этой ненависти. Никаких доказательств украинской агрессии они не видят, хотя этими доказательствами полны социальные сети. Сейчас в Евросоюзе действует мощная, военнизированная антироссийская пропаганда. Эксперт рассказал, когда украинская пропаганда потеряет свою эффективность © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Руководят этой пропагандой в Лондоне. Это на самом деле британская пропаганда. В этом процессе активно участвуют BBC и британская разведка. Это сейчас главный источник западных журналистов. Британская разведка провоцирует украинских нацистов совершать больше преступлений и показывать их всему миру в целях террора, это терроризм. Это делается, чтобы распространять ужас и страх.

- Как вы думаете, действительно ли Россию можно напугать этим, и что она может отступить?

– Россия победит в этой спецоперации, это естественно. Но идёт полномасштабная пропагандистская война против России, против Путина. Британская разведка сейчас лавирует, пробует разные варианты. Главная их цель — это российская аудитория, российские семьи, семьи военных, их друзья и родственники. Они занимаются телефонным террором — членам семей военных звонят с угрозами и дезинформацией. С моей точки зрения, в России нет абсолютно никаких антивоенных настроений, настроений против спецоперации нет.

Очень многие из моих знакомых либеральных взглядов раньше были скептически настроены по отношению к российским властям, сейчас же они поддерживают спецоперацию. Многие либералы стали поддерживать спецоперацию. Недавно Байден допустил крайне оскорбительные выражения в адрес Путина. Сейчас Запад считает, что им всё можно, и они могут сказать что угодно. Они совершают страшнейшие преступления против русских военнопленных, против мирных жителей. Видимо, они готовят какую-то полномасштабную войну против России. С нашей точки зрения, с точки зрения нейтральных государств — Финляндии, Швеции — мы хотим жить мирно, нам важно добрососедство.

- Вы допускаете, что Польша сейчас или потом попытается зайти на территорию Украины? Действительно ли надо готовиться к войне?

– Я думаю, что да, потому что там сейчас идёт стратегическое планирование, возможны провокации со стороны Польши. Думаю, что это — следующий шаг. Польша уже сама предлагает ввести ограниченный контингент якобы миротворцев на Украину. Это один из вариантов, который они рассматривают.

- Какова сейчас ситуация с украинскими беженцами? Чувствуется ли она в Финляндии? Йохан Бекман: На военную операцию России на Украине Финляндия ответила черным юмором © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

– Да, конечно. Последние цифры — 80 тысяч украинских беженцев приписаны только к Финляндии. Пока не все из них добрались. Забавно, что ищут переводчиков для беженцев, переводчиков именно с украинского языка. Проблема в том, что в Финляндии нет переводчиков с украинского языка — их, может быть, один или два человека. А переводчиков с русского у нас сколько хочешь. Но почему-то это не подходит. Это издевательство. С другой стороны, это уже бизнес. У нас приватизированы все структуры для беженцев — это частный бизнес. Это выгодно многим финнам, потерявшим доходы из-за санкций: сейчас они получают новые доходы от беженцев.

- Как реагирует на это основная часть финского общества, есть ли конфликты на бытовой почве?

– Нет, у нас никаких конфликтов нет. Для нас они — русские. У нас много русских живёт, есть много финско-русских семей. Финны относятся к русским положительно. К нам русскоязычные украинцы приезжают без каких-либо проблем. У них же русские имена — Наташа, Людмила.

- Я с вами хотел обсудить ещё одну тему: в Кремле заявили, что, если в Европе откажутся покупать наш газ за рубли, мы можем перекрыть поставки. Это просто угроза, или Россия действительно может перекрыть поставки?

– Я думаю, что Россия может перекрыть поставки. Все сказано чётко: ввели очень жёсткие санкции против России, украли средства Центробанка. В Евросоюзе очень много сейчас воруют. В Финляндии приставы просто приехали и арестовали яхты, без решения суда. Санкционный режим является незаконным, у него исключительно политическая мотивация.

Я думаю, что придётся как можно быстрее легализовать рубль в Евросоюзе, чтобы в банках были рублёвые счета, чтобы Европа могла платить за газ. Но у нас сейчас мощная цензура, у нас пишут, что рубль падает, что в России скоро дефолт. А то, что нам надо платить в рублях — это для нашего бизнеса странно. Я думаю, что им надо понять, что нужно соглашаться, иначе будет очень холодно. Йохан Бекман: Финляндия готовится отражать массовые провокации НАТО из-за обострения в Донбассе © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

- Есть ли информация, сколько Финляндия потеряла от остановки проекта «Северный поток-2» и можно ли будет этот проект когда-нибудь возродить?

– Главный российский проект в Финляндии — это «Росатом», у нас строят новую атомную станцию. Что касается СП-2, это частный проект многих инвесторов. Я думаю, что им неудобно и многим нашим бизнесам неудобно, что финский бизнес должен вдруг покидать Россию. Это приведёт к большим потерям. Финны никак не связаны с Украиной. Я не понимаю, зачем наказывают финнов?

Мы сами себя наказываем, это результат нашего санкционного режима. Это какой-то мазохизм. Понятно, что главная идея Евросоюза сегодня — это русофобия, русофобия на первом месте, и всё остальное на втором. Пусть все банкротятся, но главное, что есть русофобия, и главное, что украинские флаги теперь в Евросоюзе везде.

- Вы упомянули строительство атомной станции — будет ли оно доведено до конца?

– Я думаю, что будет, да.

- Не боится ли Финляндия нарушить санкционный запрет Евросоюза?

– Конкретного запрета тут нет, тут только определённые требования, я думаю, что здесь проблем не будет.

- Йохан, тогда заключительный вопрос — есть ли у вас понимание: когда Россия победит в спецоперации, как тогда изменится геополитическая ситуация в целом? Кто от этого больше всего выиграет, и кто проиграет?

– Я думаю, что старые русские территории должны вернуться в состав России. Это Новороссия, это Малороссия. Можно, конечно, оставить какую-то территорию Украины независимой — Бандеристан. Может быть, Польше отдадим что-то. Но на западе Украины живут русины, венгры, и поэтому надо договариваться. Главное, что Новороссия вернётся домой и Малороссия вернётся домой. Это обязательно. Плюс — многополярный мир, и распад НАТО — это необходимо. НАТО на данный момент — это самая главная угроза и самая главная проблема. Историк: Санкции – это новый этап многовековой борьбы Запада против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

НАТО виновато в том, что происходило и происходит. Угроза НАТО — это угроза не только для России, это угроза и для Финляндии. Эта организация не нужна. На основе многополярного мира нужно формирование новой организации безопасности. Её можно построить на основе ОБСЕ, если туда пригласить Китай. Китай обязательно должен участвовать во всех процессах безопасности на Евразийском континенте. И последнее — это значение нейтральных государств, таких как Финляндия, Швеция, Ирландия, Австрия, Сербия, Швейцария. Я думаю, что авторитет и значение нейтральных государств должны быть намного выше, чем сейчас.