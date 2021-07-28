По мнению специалиста, желание артистки что-то поменять в солидном возрасте связано с нормальным человеческим желанием исправить ошибки молодости. Осознание необходимости «подчистить» прошлое, уточнила Полянова, возникает почти у всех, так как в юности часто принимаются скоропалительные решения.
«Женщины чудны и непредсказуемы — такое настроение у Аллы Борисовны. "Алла Пугачева" звучит как бренд, а ее прошлая торговая марка с именем и отчеством им не была. Сейчас она стала брендом. Избавившись от отчества, она, конечно, хочет казаться моложе. Как любой человек, она грустит, что возраст приходит, но функционирует намного активнее, чем молодые», — сказала психоаналитик.
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Смену названия торговой марки певицы с «Алла Борисовна» на «Алла Пугачева» многие поклонники примадонны восприняли с удивлением, так как звезда всегда утверждала, что родина и отчество — самое важное, что есть у человека. Отдельные фанаты даже предположили, что исполнительница таким образом морально готовится к смене фамилии на Галкину.