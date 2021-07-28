Психоаналитик Людмила Полянова прокомментировала решение певицы Аллы Пугачевой сделать ребрендинг своего товарного знака. Слова специалиста 27 июля привел Blitz

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«Женщины чудны и непредсказуемы — такое настроение у Аллы Борисовны. "Алла Пугачева" звучит как бренд, а ее прошлая торговая марка с именем и отчеством им не была. Сейчас она стала брендом. Избавившись от отчества, она, конечно, хочет казаться моложе. Как любой человек, она грустит, что возраст приходит, но функционирует намного активнее, чем молодые», — сказала психоаналитик.

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Смену названия торговой марки певицы с «Алла Борисовна» на «Алла Пугачева» многие поклонники примадонны восприняли с удивлением, так как звезда всегда утверждала, что родина и отчество — самое важное, что есть у человека. Отдельные фанаты даже предположили, что исполнительница таким образом морально готовится к смене фамилии на Галкину.