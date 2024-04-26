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Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска - 26.04.2024 Украина.ру
Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
Украинское командование срочно перебрасывает в Харьковскую область инженерно-саперные подразделения. Киеву нужно срочно укреплять и строить новые оборонительные объекты не только в Купянске, но и вокруг Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-26T04:25
2024-04-26T04:25
2024-04-26T04:25
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Есть оперативная информация, что ВСУ срочно перебрасывают резервы в приграничные районы Сумской и Харьковской областей. С конца марта туда перебрасываются резервы даже с Донецкого направления, рассказал обозреватель.В первую очередь, украинское командование перебрасывает туда инженерно-саперные подразделения. Киеву нужно срочно укреплять, восстанавливать и строить новые оборонительные объекты не только на плацдарме реки Оскол в районе Купянска, но и вокруг Харькова, добавил он.За этими комплексами сейчас идет настоящая охота, между Белгородским приграничьем и Харьковом работают российские средства разведки. Только за последнее время несколько комплексов были уничтожены в районе сел Липцы и Великие Проходы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
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новости, харьков, харьковская область, геннадий алехин, всу, сумы, белгородская область, резервы, оборона, рсзо, саперы, купянск
Новости, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, Сумы, Белгородская область, резервы, оборона, РСЗО, саперы, Купянск
Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
Украинское командование срочно перебрасывает в Харьковскую область инженерно-саперные подразделения. Киеву нужно срочно укреплять и строить новые оборонительные объекты не только в Купянске, но и вокруг Харькова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин