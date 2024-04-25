https://ukraina.ru/20240425/1054730608.html

Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО

Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО - 25.04.2024 Украина.ру

Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО

Успех на линии боевого соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей

2024-04-25T17:28

2024-04-25T17:28

2024-04-25T17:58

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минобороны

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Говоря об инновациях, появившихся в период спецоперации, Путин отметил "народный военно-промышленный комплекс России", который работает интенсивно, помога Министерству обороны страны. "Так называемое народное ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", – добавил президент. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. Накануне в Белом доме анонсировали новые успехи ВС РФ в зоне СВО, на которые не сможет повлиять новый американский пакет военной помощи для Киева.

https://ukraina.ru/20240425/1054698127.html

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новости, владимир путин, россия, впк, сво, спецоперация, всу, минобороны