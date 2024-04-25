Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО - 25.04.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО
Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО - 25.04.2024 Украина.ру
Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО
Успех на линии боевого соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
2024-04-25T17:28
2024-04-25T17:58
новости
владимир путин
россия
впк
сво
спецоперация
всу
минобороны
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Говоря об инновациях, появившихся в период спецоперации, Путин отметил "народный военно-промышленный комплекс России", который работает интенсивно, помога Министерству обороны страны. "Так называемое народное ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", – добавил президент. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. Накануне в Белом доме анонсировали новые успехи ВС РФ в зоне СВО, на которые не сможет повлиять новый американский пакет военной помощи для Киева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, россия, впк, сво, спецоперация, всу, минобороны
Новости, Владимир Путин, Россия, ВПК, СВО, Спецоперация, ВСУ, Минобороны

Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО

17:28 25.04.2024 (обновлено: 17:58 25.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
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Успех на линии боевого соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
"Успех на линии соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас это получается", – сказал глава государства, чью речь транслировал Первый канал.
Говоря об инновациях, появившихся в период спецоперации, Путин отметил "народный военно-промышленный комплекс России", который работает интенсивно, помога Министерству обороны страны.

"Так называемое народное ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", – добавил президент.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. Накануне в Белом доме анонсировали новые успехи ВС РФ в зоне СВО, на которые не сможет повлиять новый американский пакет военной помощи для Киева.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
04:00
Эксперт объяснил, почему Россия не форсирует ход СВО, стараясь "прагматично" решить украинский кризисЕсли не закончить украинский кризис переговорами, это будет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации. Россия хочет восстановить торговлю с Европой и не скатиться в статус "сил зла". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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