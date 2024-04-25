Путин рассказал, от чего зависит успех армии в зоне СВО
17:28 25.04.2024 (обновлено: 17:58 25.04.2024)
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Успех на линии боевого соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза промышленников РФ и предпринимателей
"Успех на линии соприкосновения сегодня зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас это получается", – сказал глава государства, чью речь транслировал Первый канал.
Говоря об инновациях, появившихся в период спецоперации, Путин отметил "народный военно-промышленный комплекс России", который работает интенсивно, помога Министерству обороны страны.
"Так называемое народное ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения", – добавил президент.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем этого можно было ожидать. Накануне в Белом доме анонсировали новые успехи ВС РФ в зоне СВО, на которые не сможет повлиять новый американский пакет военной помощи для Киева.
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