Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
Западные страны просили Грецию отправить Киеву системы противовоздушной обороны в которых нуждаются города Украины, однако Афины этого не сделают, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Skai
"Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", - сказал он, несмотря на то, что в начале прошлого месяца Мицотакис был в Киеве, где пообещал помощь Украине в борьбе с "врагами Европы".
По словам Мицотакиса, Греция уже поддерживала киевский режим различными способами, предоставляя "оборонные материалы", но системы ПВО имеют для Афин решающее значение.
"У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор. (...) Но системы ПВО, о которых вы упомянули, - это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, и они не будут предоставлены Украине" - заявил премьер-министр.
Несмотря на такое заявление, страны Запада продолжают давить на Мицотакиса, но уже иными способами. Так, Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE якобы для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр.
По данным осведомленных источников издания Kathimerini, Париж намерен предоставить Украине зенитные системы, однако ему нужна союзническая помощь для обеспечения противовоздушной обороны критической инфраструктуры на время проведения Игр - 2024.