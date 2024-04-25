Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников - 25.04.2024 Украина.ру
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Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников - 25.04.2024 Украина.ру
Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
Западные страны просили Грецию отправить Киеву системы противовоздушной обороны в которых нуждаются города Украины, однако Афины этого не сделают, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Skai
2024-04-25T23:12
2024-04-25T23:12
новости
греция
украина
киев
с-300
пво
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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По словам Мицотакиса, Греция уже поддерживала киевский режим различными способами, предоставляя "оборонные материалы", но системы ПВО имеют для Афин решающее значение. Несмотря на такое заявление, страны Запада продолжают давить на Мицотакиса, но уже иными способами. Так, Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE якобы для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр. По данным осведомленных источников издания Kathimerini, Париж намерен предоставить Украине зенитные системы, однако ему нужна союзническая помощь для обеспечения противовоздушной обороны критической инфраструктуры на время проведения Игр - 2024.
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новости, греция, украина, киев, с-300, пво, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Греция, Украина, Киев, С-300, ПВО, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников

23:12 25.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Западные страны просили Грецию отправить Киеву системы противовоздушной обороны в которых нуждаются города Украины, однако Афины этого не сделают, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Skai
"Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", - сказал он, несмотря на то, что в начале прошлого месяца Мицотакис был в Киеве, где пообещал помощь Украине в борьбе с "врагами Европы".
По словам Мицотакиса, Греция уже поддерживала киевский режим различными способами, предоставляя "оборонные материалы", но системы ПВО имеют для Афин решающее значение.
"У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор. (...) Но системы ПВО, о которых вы упомянули, - это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, и они не будут предоставлены Украине" - заявил премьер-министр.
Несмотря на такое заявление, страны Запада продолжают давить на Мицотакиса, но уже иными способами. Так, Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE якобы для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр.
По данным осведомленных источников издания Kathimerini, Париж намерен предоставить Украине зенитные системы, однако ему нужна союзническая помощь для обеспечения противовоздушной обороны критической инфраструктуры на время проведения Игр - 2024.
F-16
15 апреля, 23:03
Греция не передаст Украине истребители F-16 - властиГреция решительно выступает против российской спецоперации, но предоставлять украинской армии самолеты F-16 не намерена. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita
 
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Заголовок открываемого материала
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