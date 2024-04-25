https://ukraina.ru/20240425/1054738137.html

Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников

Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников - 25.04.2024 Украина.ру

Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников

Западные страны просили Грецию отправить Киеву системы противовоздушной обороны в которых нуждаются города Украины, однако Афины этого не сделают, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Skai

2024-04-25T23:12

2024-04-25T23:12

2024-04-25T23:12

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По словам Мицотакиса, Греция уже поддерживала киевский режим различными способами, предоставляя "оборонные материалы", но системы ПВО имеют для Афин решающее значение. Несмотря на такое заявление, страны Запада продолжают давить на Мицотакиса, но уже иными способами. Так, Франция просит Грецию предоставить зенитную систему CROTALE якобы для прикрытия воздушного пространства во время Олимпийских игр. По данным осведомленных источников издания Kathimerini, Париж намерен предоставить Украине зенитные системы, однако ему нужна союзническая помощь для обеспечения противовоздушной обороны критической инфраструктуры на время проведения Игр - 2024.

https://ukraina.ru/20240415/1054527618.html

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