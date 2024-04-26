"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054738580.html
"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине
"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине - 26.04.2024 Украина.ру
"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине
К противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-04-26T03:40
2024-04-26T03:40
новости
россия
украина
польша
олег неменский
великобритания
война
лондон
территория
союзники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_0:325:6240:3835_1920x0_80_0_0_7b75062bb0abb8e87e85f988eaaa53c2.jpg
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, рассказал политолог.И к противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к "священному историческому долгу". И в этом плане очевидно, что польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую сейчас проводит Лондон, отметил эксперт.В польских, да и в британских правящих кругах в целом нет споров, насколько такая политика рациональна. Польша традиционно выступает ее основным союзником и партнером Британии в регионе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240425/1054701113.html
россия
украина
польша
великобритания
лондон
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_347:0:5894:4160_1920x0_80_0_0_9fee5be1cb97e5e8da495e545df477c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, польша, олег неменский, великобритания, война, лондон, территория, союзники, политика, германия
Новости, Россия, Украина, Польша, Олег Неменский, Великобритания, война, Лондон, территория, союзники, политика, Германия

"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине

03:40 26.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
К противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, рассказал политолог.
И к противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к "священному историческому долгу". И в этом плане очевидно, что польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую сейчас проводит Лондон, отметил эксперт.
"Задача максимально ослабить Россию, максимально противопоставить Россию и Европу, отделить их друг от друга, в целом внести максимально сильные расколы на континенте, потому как любое единство, как считают в Лондоне, является вызовом для британских интересов", - подчеркнул Неменский.
В польских, да и в британских правящих кругах в целом нет споров, насколько такая политика рациональна. Польша традиционно выступает ее основным союзником и партнером Британии в регионе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 05:51
Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную больЧтобы Украина навязала нам воздушную войну за Крым, ей нужно поднять одновременно 100 самолетов F-16 в небо. Такого количество техники ВСУ никто даже в теории не обещал.
 
НовостиРоссияУкраинаПольшаОлег НеменскийВеликобританиявойнаЛондонтерриториясоюзникиполитикаГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
04:50"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
04:40У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино
04:30Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
04:25Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
04:20Законные цели для ВКС: Сергей Липовой объяснил, почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16
04:10Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью
04:00"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
03:50Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
03:40"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине
03:30Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
03:20Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
03:10"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО
03:00Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
00:08В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
23:55Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
23:36В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
23:12Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
22:50ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
22:24США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
Лента новостейМолния