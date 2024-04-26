https://ukraina.ru/20240426/1054738580.html

"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине

"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине - 26.04.2024 Украина.ру

"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине

К противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-04-26T03:40

2024-04-26T03:40

2024-04-26T03:40

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Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, рассказал политолог.И к противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к "священному историческому долгу". И в этом плане очевидно, что польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую сейчас проводит Лондон, отметил эксперт.В польских, да и в британских правящих кругах в целом нет споров, насколько такая политика рациональна. Польша традиционно выступает ее основным союзником и партнером Британии в регионе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, польша, олег неменский, великобритания, война, лондон, территория, союзники, политика, германия