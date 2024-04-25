https://ukraina.ru/20240425/1054736236.html

В Херсонской области задержаны подозреваемые в убийстве 7 человек

В Херсонской области задержаны подозреваемые в убийстве 7 человек - 25.04.2024 Украина.ру

В Херсонской области задержаны подозреваемые в убийстве 7 человек

Правоохранители оперативно задержали двух россиян, подозреваемых в убийстве семи мирных жителей, в том числе главы администрации поселка Абрикосовка в Херсонской области. Об этом 25 апреля сообщает "Коммерсант"

2024-04-25T22:05

2024-04-25T22:05

2024-04-25T22:05

новости

херсонская область

убийство

преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054735433_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb000ba9fd6df97700d804fd8f94f0c9.jpg.webp

Уточняется, что их поймали после того, как в одном из домов в селе Подо-Калиновке был обнаружен труп женщины с огнестрельными ранениями. В нее стреляли из автомата Калашникова, а после облили горючей жидкостью и взорвали в помещении гранату, добавили в полиции. Даже после пожара жертву удалось опознать. СМИ пишет, что задержанными оказались военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, которые сознались в убийстве и написали явки с повинной. В ходе следствия стало известно, что житель Новосибирской области Кайгородцев ранее уже был несколько раз судим, в том числе за убийство. Помимо этого, подозреваемые сообщили, что в соседнем селе Абрикосовка также убили своего сослуживца и еще одну женщину, их тела они сожгли и подорвали. В числе жертв оказалась и глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак. Как сообщает РИА Новости, задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, а после этого была убита. Также СМИ прилагает фото сгоревших домов.

https://ukraina.ru/20240328/1054174901.html

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, убийство, преступления