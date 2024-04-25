В Херсонской области задержаны подозреваемые в убийстве 7 человек
В Херсонской области задержаны подозреваемые в убийстве 7 человек
Правоохранители оперативно задержали двух россиян, подозреваемых в убийстве семи мирных жителей, в том числе главы администрации поселка Абрикосовка в Херсонской области. Об этом 25 апреля сообщает "Коммерсант"
Уточняется, что их поймали после того, как в одном из домов в селе Подо-Калиновке был обнаружен труп женщины с огнестрельными ранениями. В нее стреляли из автомата Калашникова, а после облили горючей жидкостью и взорвали в помещении гранату, добавили в полиции. Даже после пожара жертву удалось опознать.
СМИ пишет, что задержанными оказались военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, которые сознались в убийстве и написали явки с повинной. В ходе следствия стало известно, что житель Новосибирской области Кайгородцев ранее уже был несколько раз судим, в том числе за убийство.
Помимо этого, подозреваемые сообщили, что в соседнем селе Абрикосовка также убили своего сослуживца и еще одну женщину, их тела они сожгли и подорвали. В числе жертв оказалась и глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак.
Как сообщает РИА Новости, задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет, а после этого была убита. Также СМИ прилагает фото сгоревших домов.