"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО - 26.04.2024 Украина.ру
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"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО
"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО - 26.04.2024 Украина.ру
"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО
Харьковская телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как ее уничтожение повлияет в целом на систему противовоздушной обороны покажет время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-26T03:10
2024-04-26T03:10
новости
харьков
россия
украина
геннадий алехин
вкс
всу
телевышки
ракетный удар
телевидение
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Российские ВКС нанесли удар ракетой Х-59 по телевышке в Харькове, на которой была расположена антенна связи украинской системы ПВО. По заявлениям местных властей, восстановить объект можно будет только после окончания боевых действий.Харьковчане называют это сооружение Новая телевышка, она расположена на улице Деревянко. Башню возвели в 1981 году, ее высота составляет 240 метров, она самая высокая на Украине, рассказал Алехин.В марте 2022 года была первая попытка удара по телевышке, сооружение получило тогда частичные разрушения. 22 апреля российские ВКС нанести ювелирный удар и эта вышка сложилась пополам, добавил он.После удара по телевышке в Харькове частично пропал телевизионный сигнал. Зато в большинстве районов области, особенно в населенных пунктах, которые примыкают к государственной границе с Белгородской областью, на расстоянии 540 км телесигнал пропал напрочь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240425/1054694649.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, харьков, россия, украина, геннадий алехин, вкс, всу, телевышки, ракетный удар, телевидение, граница
Новости, Харьков, Россия, Украина, Геннадий Алехин, ВКС, ВСУ, телевышки, ракетный удар, телевидение, граница

"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО

03:10 26.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
Уничтожение ударными вертолетами России объектов на Украине
© Министерство обороны РФ
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Харьковская телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как ее уничтожение повлияет в целом на систему противовоздушной обороны покажет время. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские ВКС нанесли удар ракетой Х-59 по телевышке в Харькове, на которой была расположена антенна связи украинской системы ПВО. По заявлениям местных властей, восстановить объект можно будет только после окончания боевых действий.
Харьковчане называют это сооружение Новая телевышка, она расположена на улице Деревянко. Башню возвели в 1981 году, ее высота составляет 240 метров, она самая высокая на Украине, рассказал Алехин.
В марте 2022 года была первая попытка удара по телевышке, сооружение получило тогда частичные разрушения. 22 апреля российские ВКС нанести ювелирный удар и эта вышка сложилась пополам, добавил он.
"Телевышка использовалась в военных целях, ее антенны обслуживали систему ПВО. Как это разрушит систему противовоздушной обороны покажет время", - отметил Алёхин.
После удара по телевышке в Харькове частично пропал телевизионный сигнал. Зато в большинстве районов области, особенно в населенных пунктах, которые примыкают к государственной границе с Белгородской областью, на расстоянии 540 км телесигнал пропал напрочь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
Сергей Григоров - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 06:15
Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес Понятно, что мы превосходим ВСУ по артиллерии, бронетехнике и авиации. Но по земле-то надо ходить. Территорию надо контролировать. Войну все равно выигрывает пехота. Никуда мы от этого не денемся
 
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