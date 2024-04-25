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В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракет
В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракет - 25.04.2024 Украина.ру
В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракет
Использование армией Украины дальнобойных ракет спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-04-25T20:05
2024-04-25T20:05
2024-04-25T20:05
новости
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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По его словам, такое оружие неминуемо приведет к еще большим жертвам и разрушениям. Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны, необходимой для защиты России. Кроме этого, Песков добавил, что поставки дальнобойных ракет Киеву в очередной раз подтверждают вовлеченность США в украинский конфликт. Он не исключил, что те, кто принимал такое решение нарушили внутреннее законодательство США. Несмотря на все это, новые поставки не повлияют на цели спецоперации. "Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", – подчеркнул пресс-секретарь президента. В минувшем месяце США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами. Их поставка прописана и в новом пакете военной помощи Киеву. Советник главы ДНР рассказал какую угрозу такое оружие несет для ВС РФ.
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новости, дмитрий песков, россия, киев, сша, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Киев, США, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация
В Кремле рассказали чем обернется поставка Киеву дальнобойных ракет
Использование армией Украины дальнобойных ракет спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, такое оружие неминуемо приведет к еще большим жертвам и разрушениям. Песков также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны, необходимой для защиты России.
"Если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться – как угодно ее называйте – эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан", – сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Кроме этого, Песков добавил, что поставки дальнобойных ракет Киеву в очередной раз подтверждают вовлеченность США в украинский конфликт. Он не исключил, что те, кто принимал такое решение нарушили внутреннее законодательство США. Несмотря на все это, новые поставки не повлияют на цели спецоперации.
"Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
В минувшем месяце США тайно снабдили
ВСУ дальнобойными ракетами. Их поставка прописана и в новом пакете военной помощи Киеву. Советник главы ДНР рассказал
какую угрозу такое оружие несет для ВС РФ.