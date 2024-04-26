Законные цели для ВКС: Сергей Липовой объяснил, почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16
© Public domain
© Public domain
Если истребители F-16 появятся на украинских аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все они контролируются российской разведкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Натовские инструкторы отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают капризную и сложную технику, для управления которой нужны особые навыки, рассказал генерал-майор.
Украинским пилотам нужно не просто научиться летать на самолетах по кругу — необходимо освоить их боевое применение. Научиться этому за короткие курсы подготовки невозможно, добавил офицер.
"И потом, где эти самолеты будут размещать? Если их разместят на украинских аэродромах, они моментально будут уничтожены, поскольку все эти аэродромы контролируются нашей разведкой", - отметил Липовой.
А если истребители будут базироваться в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то военные аэродромы на территории этих стран все равно будут законной целью для российских ВКС, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 06:01Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до УкраиныВеликобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.