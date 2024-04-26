https://ukraina.ru/20240426/1054738717.html

"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве

"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве - 26.04.2024 Украина.ру

"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве

Германия также как и Польша ориентирована на союз с морскими державами, и сейчас попросту слушается США. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-04-26T04:00

2024-04-26T04:00

2024-04-26T04:00

новости

россия

польша

украина

война

германия

геополитика

конфликт

европа

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048775190_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_717abc468cbd93711a657429f64dc1dd.jpg

В Польше постоянно рассуждают о перспективах выдуманного "нападения" России на их страну. Почему-то Варшава считает, что это составляет важнейший интерес, что в целом якобы даже Украина нужна России только как подготовка к "атаке" на Польшу, рассказал политолог.В этом плане в Варшаве помнят, что западные союзники не раз предавали Польшу и что надо проводить большую политику по убеждению их в том, что "так поступать нехорошо и больше так делать не надо", добавил эксперт.Варшава очень надеется, что когда Россия наконец-то "нападет" на Польшу, то можно будет едиными западными силами ее "победить". После этого Варшава сможет начать новую эру возрожденной Великой Польши, с которой будут считаться и на Западе, и на Востоке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054692359.html

россия

польша

украина

германия

европа

запад

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, украина, война, германия, геополитика, конфликт, европа, запад, сша, вашингтон