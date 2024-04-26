"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве - 26.04.2024 Украина.ру
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"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве - 26.04.2024 Украина.ру
"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
Германия также как и Польша ориентирована на союз с морскими державами, и сейчас попросту слушается США. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-04-26T04:00
2024-04-26T04:00
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В Польше постоянно рассуждают о перспективах выдуманного "нападения" России на их страну. Почему-то Варшава считает, что это составляет важнейший интерес, что в целом якобы даже Украина нужна России только как подготовка к "атаке" на Польшу, рассказал политолог.В этом плане в Варшаве помнят, что западные союзники не раз предавали Польшу и что надо проводить большую политику по убеждению их в том, что "так поступать нехорошо и больше так делать не надо", добавил эксперт.Варшава очень надеется, что когда Россия наконец-то "нападет" на Польшу, то можно будет едиными западными силами ее "победить". После этого Варшава сможет начать новую эру возрожденной Великой Польши, с которой будут считаться и на Западе, и на Востоке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, польша, украина, война, германия, геополитика, конфликт, европа, запад, сша, вашингтон
Новости, Россия, Польша, Украина, война, Германия, геополитика, конфликт, Европа, Запад, США, Вашингтон

"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве

04:00 26.04.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Германия также как и Польша ориентирована на союз с морскими державами, и сейчас попросту слушается США. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
В Польше постоянно рассуждают о перспективах выдуманного "нападения" России на их страну. Почему-то Варшава считает, что это составляет важнейший интерес, что в целом якобы даже Украина нужна России только как подготовка к "атаке" на Польшу, рассказал политолог.
В этом плане в Варшаве помнят, что западные союзники не раз предавали Польшу и что надо проводить большую политику по убеждению их в том, что "так поступать нехорошо и больше так делать не надо", добавил эксперт.
"У Польши нет большой проблемы с Германией. Германия также ориентирована на союз с морскими державами, попросту слушается Вашингтона. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России", - отметил Неменский.
Варшава очень надеется, что когда Россия наконец-то "нападет" на Польшу, то можно будет едиными западными силами ее "победить". После этого Варшава сможет начать новую эру возрожденной Великой Польши, с которой будут считаться и на Западе, и на Востоке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн интервью
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