"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Германия также как и Польша ориентирована на союз с морскими державами, и сейчас попросту слушается США. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
В Польше постоянно рассуждают о перспективах выдуманного "нападения" России на их страну. Почему-то Варшава считает, что это составляет важнейший интерес, что в целом якобы даже Украина нужна России только как подготовка к "атаке" на Польшу, рассказал политолог.
В этом плане в Варшаве помнят, что западные союзники не раз предавали Польшу и что надо проводить большую политику по убеждению их в том, что "так поступать нехорошо и больше так делать не надо", добавил эксперт.
"У Польши нет большой проблемы с Германией. Германия также ориентирована на союз с морскими державами, попросту слушается Вашингтона. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России", - отметил Неменский.
Варшава очень надеется, что когда Россия наконец-то "нападет" на Польшу, то можно будет едиными западными силами ее "победить". После этого Варшава сможет начать новую эру возрожденной Великой Польши, с которой будут считаться и на Западе, и на Востоке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру