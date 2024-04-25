https://ukraina.ru/20240425/1054734417.html

Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"

Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены" - 25.04.2024 Украина.ру

Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"

Милитарная инициатива Стальной Фронт Рината Ахметова возвела более 80 километров фортификационных сооружений на Авдеевском, Кураховском и Запорожском участках фронта. В том числе при поддержке бизнесмена было построено 55 взводных опорных пунктов ВСУ, сообщает пресс-служба Фронта

2024-04-25T20:29

2024-04-25T20:29

2024-04-25T20:29

новости

украина

ринат ахметов

вооруженные силы украины

оборона

всу

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_0:0:814:457_1920x0_80_0_0_1739b3683301a9a77c3b57bef377cee9.png

Согласно опубликованной информации, строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в конце прошлого года в координации с Министерством обороны Украины и инженерными подразделениями ВСУ. Уточняется, что работа на этих участках фронта велась круглосуточно, было привлечено около сотни специалистов компаний – водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно. Всего весной на данных направлениях установили 43 мобильных стальных бункера. С начала российской спецоперации Стальной Фронт Ахметова перечислил украинской армии более 8 млрд грн, став крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний на Украине.Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). При этом в апреле правительство выделило еще более 8 млрд грн на оборону.

https://ukraina.ru/20240420/1054612927.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ринат ахметов, вооруженные силы украины, оборона, всу, военная помощь