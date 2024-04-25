Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены" - 25.04.2024 Украина.ру
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Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"
Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены" - 25.04.2024 Украина.ру
Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"
Милитарная инициатива Стальной Фронт Рината Ахметова возвела более 80 километров фортификационных сооружений на Авдеевском, Кураховском и Запорожском участках фронта. В том числе при поддержке бизнесмена было построено 55 взводных опорных пунктов ВСУ, сообщает пресс-служба Фронта
2024-04-25T20:29
2024-04-25T20:29
новости
украина
ринат ахметов
вооруженные силы украины
оборона
всу
военная помощь
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Согласно опубликованной информации, строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в конце прошлого года в координации с Министерством обороны Украины и инженерными подразделениями ВСУ. Уточняется, что работа на этих участках фронта велась круглосуточно, было привлечено около сотни специалистов компаний – водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно. Всего весной на данных направлениях установили 43 мобильных стальных бункера. С начала российской спецоперации Стальной Фронт Ахметова перечислил украинской армии более 8 млрд грн, став крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний на Украине.Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). При этом в апреле правительство выделило еще более 8 млрд грн на оборону.
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новости, украина, ринат ахметов, вооруженные силы украины, оборона, всу, военная помощь
Новости, Украина, Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, оборона, ВСУ, военная помощь

Ахметов еще на 80 километров оградил себя от "Донбасс Арены"

20:29 25.04.2024
 
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Милитарная инициатива Стальной Фронт Рината Ахметова возвела более 80 километров фортификационных сооружений на Авдеевском, Кураховском и Запорожском участках фронта. В том числе при поддержке бизнесмена было построено 55 взводных опорных пунктов ВСУ, сообщает пресс-служба Фронта
Согласно опубликованной информации, строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в конце прошлого года в координации с Министерством обороны Украины и инженерными подразделениями ВСУ.
Уточняется, что работа на этих участках фронта велась круглосуточно, было привлечено около сотни специалистов компаний – водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно.
Всего весной на данных направлениях установили 43 мобильных стальных бункера.
С начала российской спецоперации Стальной Фронт Ахметова перечислил украинской армии более 8 млрд грн, став крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний на Украине.
Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). При этом в апреле правительство выделило еще более 8 млрд грн на оборону.
Александр Кофман интервью
20 апреля, 14:18
Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказалисьПредседатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в 2014 году он выступил против Евромайдана, почему никогда не будет с Улицкой и Акуниным, и о том, кто приедет в ДНР на фестиваль "Звезды над Донбассом"
 
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