Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира - 25.04.2024 Украина.ру
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Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира
Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира - 25.04.2024 Украина.ру
Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира
На прошлой неделе журнал Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей мира, традиционно привлёкший значительное внимание. Список выбирается комиссией учёных и публикуется ежегодно с 2004 года. Как правило состав списка интуитивно понятен, но иногда вызывает недоумение, как случилось и в этот раз
2024-04-25T16:32
2024-04-25T16:32
мнения
рейтинг
запад
политика
андрей ермак
владимир зеленский
сша
офис президента
нато
bloomberg
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Самые влиятельные люди подбираются в пяти или, как в этом году, в шести номинациях. С тем, чтобы избегнуть доминирования политическим деятелей в ущерб, например, культуре.Наше же внимание привлёк раздел "Лидеры", включающий 24 общественных и политических деятеля, справки по которым написаны также действующими политиками. Состав этого раздела не может не вызвать изумления.Начинается он с… Юлии Навальной – самоназначенного лидера "прекрасной России будущего", которая сейчас занята, преимущество, борьбой с другими мигрантами-релокантами, вроде бывшей сотрудницы её мужа Марии Певчих*. Она точно влиятельный политический деятель? Нет, конечно у Ленина в 1913 году статус был такой же, но его никто не считал будущим российским лидером (и менее всего видел такую перспективу он сам).Между прочим, представление Навальной подписано вице-президентом США Камалой Харрис. Она повторяет фантастическую историю о том, как убитая горем вдова прогуливалась по Мюнхену и случайно заглянула на конференцию по безопасности (с безопасностью на конференции было так себе), где "сразу же очаровала сотни тамошних лидеров, включая меня".Заканчивается же список главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (кстати, его вес в мировой политике – грузовик навальных). При этом непосредственный начальник Ермака, Владимир Зеленский, который вот уж точно один из влиятельнейших политиков современного мира, в списке отсутствует. Он, правда, упомянут в панегирике Ермаку, подписанному бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Это и правда панегирик:"Прямо за ним (Зеленским – Авт.) в ту ночь стоял его выдающийся (! – Авт.) советник Андрей Ермак — человек, который играл центральную роль в обеспечении работы правительства. После полномасштабного вторжения он донёс послание Зеленского всему миру, создав мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов, от санкций до окружающей среды".Впрочем, в такой стилистике, предполагающей злоупотребление суффиксом -ейш-, выдержаны все статьи. Надо ж дать понять, почему эксперты выбрали этого человека. А Расмуссен "свою" статью мог и не читать.Впрочем, этим странности не исчерпываются. Помимо Зеленского в списке отсутствуют Джозеф Байден (хотя нет – он присутствует в качестве автора заметки об американском профсоюзном деятеле Шоне Фейне), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху…Случайностью это, разумеется, быть не может. Ну что это за список влиятельных людей, в который не входит никто из влиятельных людей?И ведь раньше такого не было. В былые годы в рейтинг входили и председатель Си (13 раз), и президент Обама (11 раз), и канцлер Меркель (9 раз), а сам список выглядел вполне понятно и вменяемо. Были там, конечно, и странные персонажи, вроде врача из Конго Дениса Муквеге– человека, вероятно, исполненного разнообразных достоинств, но никак не являющегося мировым лидером. Но, например, трагикомическая Светлана Тихановская ни в один из рейтингов Time не попала (зато попала в рейтинги ВВC и Bloomberg и выдвигалась на получение Нобелевской премии мира). Понятно, что Россия больше Белоруссии, но повышенное внимание к Навальной на этом фоне всё равно выглядит несправедливым.В общем, странный состав рейтинга, очевидно, является не случайной ошибкой, а изменением редакционного подхода к его формированию.Можно предположить, что экспертов в этот раз попросили назвать не сегодняшних лидеров, а лидеров завтрашнего дня. Среди них есть действующие главы государств – Дональд Туск, Хавьер Милей, Джорджа Мелони, Фердинанд Маркос-младший (сын олицетворения коррупции, филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, включён в список, поскольку "стойко противостоял китайской агрессии в спорном Южно-Китайском море и укреплял союз своей страны со США"), но это говорит только о том, что их роль, по мнению редакции, ещё не исчерпана.А вот включать в список Байдена и Трампа было бы неправильно – мало ли кто из них победит на осенних выборах. Свобода слова, конечно, важна, но несвоевременный панегирик может дорого стоить автору...Логично предположить, что в результате получился список персон, с одной стороны, представляющихся реальными кандидатами на лидерские посты в своих странах, а с другой – которых бы США хотели видеть на таких постах.К числу первых, наверное, можно отнести Ермака и премьера Госсовета КНР (глава правительства) Ли Цяна.К числу последних относятся, очевидно, Навальная и, возможно, иранская феминистка, нобелевский лауреат Наргес Мохаммади.Остаётся вопрос – является ли такой подбор "мировых лидеров" плодом произвола редакции и экспертного совета, или же тут присутствует какой-то политический заказ? Увы, тут ничего с уверенностью сказать нельзя просто потому, что в приложении к Западу никогда не понятно, где заканчивается государство и начинается "гражданское общество" (и наоборот).С уверенность можно сказать только то, что составление различных "авторитетных рейтингов" является элементом формирования мирового общественного мнения в интересах осуществления стратегии коллективного Запада. Так что совсем уж случайных случайностей тут быть не может.* Признана в России иноагентом
https://ukraina.ru/20240424/1054693296.html
https://ukraina.ru/20240306/1053745309.html
запад
сша
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, рейтинг, запад, политика, андрей ермак, владимир зеленский, сша, офис президента, нато, bloomberg, россия
Мнения, рейтинг, Запад, политика, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, США, Офис президента, НАТО, bloomberg, Россия

Рейтинг самых влиятельных: кого прочат в лидеры завтрашнего мира

16:32 25.04.2024
 
Андрей Ермак, журнал "Time"
Андрей Ермак, журнал Time
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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На прошлой неделе журнал Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей мира, традиционно привлёкший значительное внимание. Список выбирается комиссией учёных и публикуется ежегодно с 2004 года. Как правило состав списка интуитивно понятен, но иногда вызывает недоумение, как случилось и в этот раз
Самые влиятельные люди подбираются в пяти или, как в этом году, в шести номинациях. С тем, чтобы избегнуть доминирования политическим деятелей в ущерб, например, культуре.
Наше же внимание привлёк раздел "Лидеры", включающий 24 общественных и политических деятеля, справки по которым написаны также действующими политиками. Состав этого раздела не может не вызвать изумления.
Начинается он с… Юлии Навальной – самоназначенного лидера "прекрасной России будущего", которая сейчас занята, преимущество, борьбой с другими мигрантами-релокантами, вроде бывшей сотрудницы её мужа Марии Певчих*. Она точно влиятельный политический деятель? Нет, конечно у Ленина в 1913 году статус был такой же, но его никто не считал будущим российским лидером (и менее всего видел такую перспективу он сам).
Между прочим, представление Навальной подписано вице-президентом США Камалой Харрис. Она повторяет фантастическую историю о том, как убитая горем вдова прогуливалась по Мюнхену и случайно заглянула на конференцию по безопасности (с безопасностью на конференции было так себе), где "сразу же очаровала сотни тамошних лидеров, включая меня".
Заканчивается же список главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (кстати, его вес в мировой политике – грузовик навальных). При этом непосредственный начальник Ермака, Владимир Зеленский, который вот уж точно один из влиятельнейших политиков современного мира, в списке отсутствует. Он, правда, упомянут в панегирике Ермаку, подписанному бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Это и правда панегирик:
Вчера, 15:54
Цель Ермака — государственный переворот?Журнал Time включил в число ста самых влиятельных людей, наряду с самой "Иоландой" Навальной, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. При полном отсутствии его формального шефа Владимира Зеленского. В редакции Time что-то знают?
"Прямо за ним (Зеленским – Авт.) в ту ночь стоял его выдающийся (! – Авт.) советник Андрей Ермак — человек, который играл центральную роль в обеспечении работы правительства. После полномасштабного вторжения он донёс послание Зеленского всему миру, создав мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов, от санкций до окружающей среды".
Впрочем, в такой стилистике, предполагающей злоупотребление суффиксом -ейш-, выдержаны все статьи. Надо ж дать понять, почему эксперты выбрали этого человека. А Расмуссен "свою" статью мог и не читать.
Впрочем, этим странности не исчерпываются. Помимо Зеленского в списке отсутствуют Джозеф Байден (хотя нет – он присутствует в качестве автора заметки об американском профсоюзном деятеле Шоне Фейне), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Нарендра Моди, Биньямин Нетаньяху
Случайностью это, разумеется, быть не может. Ну что это за список влиятельных людей, в который не входит никто из влиятельных людей?
И ведь раньше такого не было. В былые годы в рейтинг входили и председатель Си (13 раз), и президент Обама (11 раз), и канцлер Меркель (9 раз), а сам список выглядел вполне понятно и вменяемо. Были там, конечно, и странные персонажи, вроде врача из Конго Дениса Муквеге– человека, вероятно, исполненного разнообразных достоинств, но никак не являющегося мировым лидером.
Но, например, трагикомическая Светлана Тихановская ни в один из рейтингов Time не попала (зато попала в рейтинги ВВC и Bloomberg и выдвигалась на получение Нобелевской премии мира). Понятно, что Россия больше Белоруссии, но повышенное внимание к Навальной на этом фоне всё равно выглядит несправедливым.
В общем, странный состав рейтинга, очевидно, является не случайной ошибкой, а изменением редакционного подхода к его формированию.
Можно предположить, что экспертов в этот раз попросили назвать не сегодняшних лидеров, а лидеров завтрашнего дня. Среди них есть действующие главы государств – Дональд Туск, Хавьер Милей, Джорджа Мелони, Фердинанд Маркос-младший (сын олицетворения коррупции, филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, включён в список, поскольку "стойко противостоял китайской агрессии в спорном Южно-Китайском море и укреплял союз своей страны со США"), но это говорит только о том, что их роль, по мнению редакции, ещё не исчерпана.
А вот включать в список Байдена и Трампа было бы неправильно – мало ли кто из них победит на осенних выборах. Свобода слова, конечно, важна, но несвоевременный панегирик может дорого стоить автору...
Логично предположить, что в результате получился список персон, с одной стороны, представляющихся реальными кандидатами на лидерские посты в своих странах, а с другой – которых бы США хотели видеть на таких постах.
Навальная Зеленская коллаж
6 марта, 19:00
Белый танец отменяется. Почему Зеленская и Навальная не будут слушать БайденаВ среду, 6 марта, Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, которое состоится в четверг, 7 марта, куда была приглашена американской стороной, пишет The Washington Post
К числу первых, наверное, можно отнести Ермака и премьера Госсовета КНР (глава правительства) Ли Цяна.
К числу последних относятся, очевидно, Навальная и, возможно, иранская феминистка, нобелевский лауреат Наргес Мохаммади.
Остаётся вопрос – является ли такой подбор "мировых лидеров" плодом произвола редакции и экспертного совета, или же тут присутствует какой-то политический заказ? Увы, тут ничего с уверенностью сказать нельзя просто потому, что в приложении к Западу никогда не понятно, где заканчивается государство и начинается "гражданское общество" (и наоборот).
С уверенность можно сказать только то, что составление различных "авторитетных рейтингов" является элементом формирования мирового общественного мнения в интересах осуществления стратегии коллективного Запада. Так что совсем уж случайных случайностей тут быть не может.
* Признана в России иноагентом
 
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