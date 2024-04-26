Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
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Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
НАТО может посадить в самолеты F-16 своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-04-26T03:30
2024-04-26T03:30
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истребитель
летчики
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Натовские инструкторы отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают капризную и сложную технику, для управления которой нужны особые навыки, рассказал генерал-майор.Вполне возможно, что НАТО может посадить в самолеты своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами, добавил офицер.А если истребители будут базироваться в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то военные аэродромы на территории этих стран все равно будут законной целью для российских ВКС. Неизвестно, как Украина будет решать эти вопросы. В любом случае применение F-16 создаст для Киева больше проблем, чем пользы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, нато, офицеры россии, украина.ру, f-16, самолет, истребитель, летчики, пилоты, сво, аэродромы, вкс
Новости, Россия, Украина, НАТО, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Украина.ру, F-16, самолет, истребитель, летчики, пилоты, СВО, аэродромы, ВКС

Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16

03:30 26.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Senior Airman Darion Boydамериканские механики и лётчик
американские механики и лётчик - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© commons.wikimedia.org / Senior Airman Darion Boyd
Читать в
НАТО может посадить в самолеты F-16 своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Натовские инструкторы отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают капризную и сложную технику, для управления которой нужны особые навыки, рассказал генерал-майор.
Вполне возможно, что НАТО может посадить в самолеты своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами, добавил офицер.
"Пока этих F-16 в поле зрения наших радиолокационных самолетов не наблюдается. Их пока только собираются перебрасывать на Украину. Если их все же туда отправят, мы сразу поймем, кто там "за рулем", - отметил Липовой.
А если истребители будут базироваться в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то военные аэродромы на территории этих стран все равно будут законной целью для российских ВКС. Неизвестно, как Украина будет решать эти вопросы. В любом случае применение F-16 создаст для Киева больше проблем, чем пользы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 06:01
Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до УкраиныВеликобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.
 
НовостиРоссияУкраинаНАТООФИЦЕРЫ РОССИИУкраина.руF-16самолетистребительлетчикипилотыСВОаэродромыВКС
 
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