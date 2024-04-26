Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16

Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины

Великобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.