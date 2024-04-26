Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
НАТО может посадить в самолеты F-16 своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Натовские инструкторы отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают капризную и сложную технику, для управления которой нужны особые навыки, рассказал генерал-майор.
Вполне возможно, что НАТО может посадить в самолеты своих летчиков. Учитывая, что натовские инструкторы уже поднимаются в воздух вместе с украинскими пилотами, добавил офицер.
"Пока этих F-16 в поле зрения наших радиолокационных самолетов не наблюдается. Их пока только собираются перебрасывать на Украину. Если их все же туда отправят, мы сразу поймем, кто там "за рулем", - отметил Липовой.
А если истребители будут базироваться в странах НАТО (Болгария, Румыния и Польша), то военные аэродромы на территории этих стран все равно будут законной целью для российских ВКС. Неизвестно, как Украина будет решать эти вопросы. В любом случае применение F-16 создаст для Киева больше проблем, чем пользы, заключил собеседник издания.
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