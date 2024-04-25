Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции - 25.04.2024 Украина.ру
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Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции
Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции - 25.04.2024 Украина.ру
Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило действующего министра аграрной политики страны Николая Сольского в завладении 2,4 тысяч гектаров земли государственной собственности. В ответ чиновник решил уволиться со своего поста и, вероятно, избежать наказания за коррупцию
2024-04-25T21:22
2024-04-25T21:22
новости
украина
верховная рада
набу
руслан стефанчук
коррупция
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НАБУ накануне уточняло, что Сольский незаконно завладел имуществом, которое оценивается в 481 миллион гривен. Силовики узнали, что он организовал преступную группу, в которую вошли должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые "кураторы". Сам Сольский утверждает, что дело антикоррупционного бюро касается 2017-2018 годов, а тогда он еще не был ни нардепом, ни министром. В четверг, 25 апреля его заявление опубликовали украинские СМИ. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. "Да, я написал заявление об отставке с должности министра", – прокомментировал свое заявление чиновник, добавив, что это правильный шаг, а дальнейшая судьба его будет зависеть от решения Рады. Украинские СМИ утверждают, что кандидатура Сольского была в списке министров на увольнение еще до того, как ему вручили подозрение.Ранее сообщалось, что чиновник из Министерства обороны Украины украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения.
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новости, украина, верховная рада, набу, руслан стефанчук, коррупция
Новости, Украина, Верховная Рада, НАБУ, Руслан Стефанчук, коррупция

Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции

21:22 25.04.2024
 
Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции
Министр аграрной политики Украины подал в отставку после того, как его заподозрили в коррупции
Читать в
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило действующего министра аграрной политики страны Николая Сольского в завладении 2,4 тысяч гектаров земли государственной собственности. В ответ чиновник решил уволиться со своего поста и, вероятно, избежать наказания за коррупцию
НАБУ накануне уточняло, что Сольский незаконно завладел имуществом, которое оценивается в 481 миллион гривен. Силовики узнали, что он организовал преступную группу, в которую вошли должностные лица органов Госгеокадастра, а также так называемые "кураторы".
Сам Сольский утверждает, что дело антикоррупционного бюро касается 2017-2018 годов, а тогда он еще не был ни нардепом, ни министром.
В четверг, 25 апреля его заявление опубликовали украинские СМИ. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

"Да, я написал заявление об отставке с должности министра", – прокомментировал свое заявление чиновник, добавив, что это правильный шаг, а дальнейшая судьба его будет зависеть от решения Рады.

Украинские СМИ утверждают, что кандидатура Сольского была в списке министров на увольнение еще до того, как ему вручили подозрение.
Ранее сообщалось, что чиновник из Министерства обороны Украины украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения.
НАБУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 12:13
Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропагандаВо вторник, 23 апреля, Национальное агентство по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) обвинило в коррупции министра аграрной политики Николая Сольского. Ему и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн.) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн.)
 
НовостиУкраинаВерховная РадаНАБУРуслан Стефанчуккоррупция
 
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