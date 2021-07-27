Певица Алла Пугачева решила сделать ребрендинг. Ранее артистка патентовала товарный знак «Алла Борисовна» или «АБ», но на днях решила изменить логотип на «АП». Соответствующую заявку она уже подала в Роспатент, сообщили 26 июля «Дни.ру»

Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото © Malinka/goodfon.ru

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Другие считают, что изменения связаны исключительно с финансовыми вопросами, однако и те и другие пишут, что шокированы решением Пугачевой, так как много раз в разных интервью она утверждала, что могла бы изменить в своей жизни все, кроме родины и отчества.