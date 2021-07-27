Причины своего поступка исполнительница пока не объяснила, поэтому фанаты строят догадки. Среди версий есть предположение, что таким образом певица постепенно готовит поклонников к смене фамилии на Галкину.
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Другие считают, что изменения связаны исключительно с финансовыми вопросами, однако и те и другие пишут, что шокированы решением Пугачевой, так как много раз в разных интервью она утверждала, что могла бы изменить в своей жизни все, кроме родины и отчества.