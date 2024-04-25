Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович Алексей Арестович
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*
По его мнению, глава государства таким образом мог бы протянуть руку помощи тем, кого "кинула" Родина.
"Путин скажет – если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей, один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И он получает суперкозырь – мол, что вы мне о зверствах на оккупированных территориях рассказываете, если люди пришли добровольно получать российские паспорта?", – приводит слова Арестовича* телеграм-канал "Политика страны".
Бывший сотрудник Банковой удивлен, как Россия до сих пор не объявила о таком решении, поскольку "это же очевидно".
Накануне правительство Украины приняло постановление, запрещающее находящимся за рубежом украинцам призывного возраста получать внутренние и загранпаспорта за пределами страны. В Польше уже допустили, что украинцам не продлят право на пребывание в стране без паспорта и их могут депортировать.
Все эти меры принимаются после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.
* лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом