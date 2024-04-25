https://ukraina.ru/20240425/1054738761.html

Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев

Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев - 25.04.2024 Украина.ру

Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев

Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*

2024-04-25T23:55

2024-04-25T23:55

2024-04-25T23:55

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сво

спецоперация

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По его мнению, глава государства таким образом мог бы протянуть руку помощи тем, кого "кинула" Родина. "Путин скажет – если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей, один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И он получает суперкозырь – мол, что вы мне о зверствах на оккупированных территориях рассказываете, если люди пришли добровольно получать российские паспорта?", – приводит слова Арестовича* телеграм-канал "Политика страны". Бывший сотрудник Банковой удивлен, как Россия до сих пор не объявила о таком решении, поскольку "это же очевидно". Накануне правительство Украины приняло постановление, запрещающее находящимся за рубежом украинцам призывного возраста получать внутренние и загранпаспорта за пределами страны. В Польше уже допустили, что украинцам не продлят право на пребывание в стране без паспорта и их могут депортировать. Все эти меры принимаются после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. * лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240424/1054696868.html

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новости, алексей арестович, владимир путин, россия, украина, мобилизация, российский паспорт, загранпаспорта, сво, спецоперация