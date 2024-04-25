Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев - 25.04.2024 Украина.ру
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Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев - 25.04.2024 Украина.ру
Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*
2024-04-25T23:55
2024-04-25T23:55
новости
алексей арестович
владимир путин
россия
украина
мобилизация
российский паспорт
загранпаспорта
сво
спецоперация
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По его мнению, глава государства таким образом мог бы протянуть руку помощи тем, кого "кинула" Родина. "Путин скажет – если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей, один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И он получает суперкозырь – мол, что вы мне о зверствах на оккупированных территориях рассказываете, если люди пришли добровольно получать российские паспорта?", – приводит слова Арестовича* телеграм-канал "Политика страны". Бывший сотрудник Банковой удивлен, как Россия до сих пор не объявила о таком решении, поскольку "это же очевидно". Накануне правительство Украины приняло постановление, запрещающее находящимся за рубежом украинцам призывного возраста получать внутренние и загранпаспорта за пределами страны. В Польше уже допустили, что украинцам не продлят право на пребывание в стране без паспорта и их могут депортировать. Все эти меры принимаются после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. * лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240424/1054696868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей арестович, владимир путин, россия, украина, мобилизация, российский паспорт, загранпаспорта, сво, спецоперация
Новости, Алексей Арестович, Владимир Путин, Россия, Украина, мобилизация, российский паспорт, загранпаспорта, СВО, Спецоперация

Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев

23:55 25.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
Президент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*
По его мнению, глава государства таким образом мог бы протянуть руку помощи тем, кого "кинула" Родина.
"Путин скажет – если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт. И из 10 миллионов украинцев за границей, один миллион вполне может сходить за российским паспортом. И он получает суперкозырь – мол, что вы мне о зверствах на оккупированных территориях рассказываете, если люди пришли добровольно получать российские паспорта?", – приводит слова Арестовича* телеграм-канал "Политика страны".
Бывший сотрудник Банковой удивлен, как Россия до сих пор не объявила о таком решении, поскольку "это же очевидно".
Накануне правительство Украины приняло постановление, запрещающее находящимся за рубежом украинцам призывного возраста получать внутренние и загранпаспорта за пределами страны. В Польше уже допустили, что украинцам не продлят право на пребывание в стране без паспорта и их могут депортировать.
Все эти меры принимаются после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.
* лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
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НовостиАлексей АрестовичВладимир ПутинРоссияУкраинамобилизацияроссийский паспортзагранпаспортаСВОСпецоперация
 
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23:55Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
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