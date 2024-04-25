ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist - 25.04.2024 Украина.ру
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ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist - 25.04.2024 Украина.ру
ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
Мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в 2026-2027 годах, а до этого армия будет готовится к нему, говорится в статье The Economist
2024-04-25T22:50
2024-04-25T23:10
новости
украина
вооруженные силы украины
the economist
киев
россия
наступление
всу
военная помощь
военная техника
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Уточняется, что перспективы очередного наступления могут быть только при условии сохранения и усиления "широкомасштабной поддержки Запада". Однако с учетом превратности американской политики, в этом нет уверенности, подчеркивают журналисты. При этом, по мнению СМИ, украинская армия будет лишена возможности наступать до указанного периода. "Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. России с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов", – добавляет газета. В заключении авторы статьи прогнозируют, что Украина, скорее всего, останется в стороне и не сможет начать новые наступления, а неуверенность в отношении помощи союзников не исчезнет. В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, несмотря на то, что первые лица страны объявляли о том, что Киев переходит к обороне. Позже ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации. Президент Украины в интервью немецкому Bild сказал, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления армии нужно больше западного оружия.Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько неудачных попыток атаковать территорию России, в результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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новости, украина, вооруженные силы украины, the economist, киев, россия, наступление, всу, военная помощь, военная техника, запад, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, The Economist, Киев, Россия, наступление, ВСУ, военная помощь, военная техника, Запад, СВО, Спецоперация

ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist

22:50 25.04.2024 (обновлено: 23:10 25.04.2024)
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в 2026-2027 годах, а до этого армия будет готовится к нему, говорится в статье The Economist

"Человек, знакомый с планами, говорит, что Украине, вероятно, потребуется до 2026 или 2027 года, чтобы развить серьезный наступательный потенциал", – сказано в публикации.

Уточняется, что перспективы очередного наступления могут быть только при условии сохранения и усиления "широкомасштабной поддержки Запада". Однако с учетом превратности американской политики, в этом нет уверенности, подчеркивают журналисты.
При этом, по мнению СМИ, украинская армия будет лишена возможности наступать до указанного периода.

"Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. России с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов", – добавляет газета.

В заключении авторы статьи прогнозируют, что Украина, скорее всего, останется в стороне и не сможет начать новые наступления, а неуверенность в отношении помощи союзников не исчезнет.
В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, несмотря на то, что первые лица страны объявляли о том, что Киев переходит к обороне. Позже ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации. Президент Украины в интервью немецкому Bild сказал, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления армии нужно больше западного оружия.
Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько неудачных попыток атаковать территорию России, в результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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