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ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist

ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist - 25.04.2024 Украина.ру

ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist

Мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в 2026-2027 годах, а до этого армия будет готовится к нему, говорится в статье The Economist

2024-04-25T22:50

2024-04-25T22:50

2024-04-25T23:10

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Уточняется, что перспективы очередного наступления могут быть только при условии сохранения и усиления "широкомасштабной поддержки Запада". Однако с учетом превратности американской политики, в этом нет уверенности, подчеркивают журналисты. При этом, по мнению СМИ, украинская армия будет лишена возможности наступать до указанного периода. "Даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. России с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов", – добавляет газета. В заключении авторы статьи прогнозируют, что Украина, скорее всего, останется в стороне и не сможет начать новые наступления, а неуверенность в отношении помощи союзников не исчезнет. В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, несмотря на то, что первые лица страны объявляли о том, что Киев переходит к обороне. Позже ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации. Президент Украины в интервью немецкому Bild сказал, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления армии нужно больше западного оружия.Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько неудачных попыток атаковать территорию России, в результате чего Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html

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