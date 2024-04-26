Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054738292.html
Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы - 26.04.2024 Украина.ру
Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. К противостоянию с Россией на украинской территории Польша относится как к священному историческому долгу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-04-26T03:00
2024-04-26T03:00
новости
польша
россия
великобритания
олег неменский
риши сунак
союз
геополитика
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу заявил, что британская промышленность переходит в режим войны. Ранее он объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи.Сейчас Великобритания старается усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Польша выступает ее основным союзником и партнером в регионе, рассказал политолог.Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна всеми силами сопротивляться их взаимоотношениям, и при этом опираться на союз с Великобританией и США, добавил эксперт.Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240425/1054725727.html
польша
россия
великобритания
германия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, великобритания, олег неменский, риши сунак, союз, геополитика, германия, украина, сша, территория
Новости, Польша, Россия, Великобритания, Олег Неменский, Риши Сунак, союз, геополитика, Германия, Украина, США, территория

Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы

03:00 26.04.2024
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
Читать в
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. К противостоянию с Россией на украинской территории Польша относится как к священному историческому долгу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу заявил, что британская промышленность переходит в режим войны. Ранее он объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи.
Сейчас Великобритания старается усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Польша выступает ее основным союзником и партнером в регионе, рассказал политолог.
Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна всеми силами сопротивляться их взаимоотношениям, и при этом опираться на союз с Великобританией и США, добавил эксперт.
"Эти идеи были популярны в Польше еще в межвоенную эпоху. И сейчас они считаются азбучной истиной польской геополитики. Хотя в Польше есть люди, которые пытаются это оспорить, но, к сожалению, они далеки от власти", - отметил Неменский.
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 15:32
Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочноРоссия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима
 
НовостиПольшаРоссияВеликобританияОлег НеменскийРиши СунаксоюзгеополитикаГерманияУкраинаСШАтерритория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
04:50"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
04:40У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино
04:30Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
04:25Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
04:20Законные цели для ВКС: Сергей Липовой объяснил, почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16
04:10Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью
04:00"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
03:50Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
03:40"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине
03:30Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
03:20Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
03:10"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО
03:00Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
00:08В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
23:55Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
23:36В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
23:12Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
22:50ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
22:24США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
Лента новостейМолния