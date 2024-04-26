https://ukraina.ru/20240426/1054738292.html

Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы

Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы - 26.04.2024 Украина.ру

Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы

Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. К противостоянию с Россией на украинской территории Польша относится как к священному историческому долгу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-04-26T03:00

2024-04-26T03:00

2024-04-26T03:00

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олег неменский

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геополитика

германия

украина

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу заявил, что британская промышленность переходит в режим войны. Ранее он объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи.Сейчас Великобритания старается усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Польша выступает ее основным союзником и партнером в регионе, рассказал политолог.Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна всеми силами сопротивляться их взаимоотношениям, и при этом опираться на союз с Великобританией и США, добавил эксперт.Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054725727.html

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