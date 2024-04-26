Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. К противостоянию с Россией на украинской территории Польша относится как к священному историческому долгу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу заявил, что британская промышленность переходит в режим войны. Ранее он объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи.
Сейчас Великобритания старается усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Польша выступает ее основным союзником и партнером в регионе, рассказал политолог.
Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна всеми силами сопротивляться их взаимоотношениям, и при этом опираться на союз с Великобританией и США, добавил эксперт.
"Эти идеи были популярны в Польше еще в межвоенную эпоху. И сейчас они считаются азбучной истиной польской геополитики. Хотя в Польше есть люди, которые пытаются это оспорить, но, к сожалению, они далеки от власти", - отметил Неменский.
Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Но украинский конфликт для Польши - свой, потому что она считает Украину своей же отторгнутой территорией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 15:32Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочноРоссия продолжает уголовное преследование украинских военнослужащих и официальных лиц, причастных к террористической деятельности и преступлениям против мирных жителей. В четверг, 25 апреля, в суд переданы дела на целый ряд известных деятелей киевского режима