В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против - 26.04.2024 Украина.ру
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В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против - 26.04.2024 Украина.ру
В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом Киева в консульских услугах гражданам страны за рубежом сдать паспорта. Об этом она заявила журналисту "ТСН" 25 апреля
2024-04-26T00:08
2024-04-26T00:08
новости
марьяна безуглая
киев
украина
рада
верховная рада
мобилизация
паспорт
загранпаспорта
сво
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Нардеп также рассказала о неутешительных результатах опроса, который она провела на своей странице в сети. Так, 70 процентов опрошенных были готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть в армию. Почти одновременно с заявлением Безуглой вышел репортаж "ВВС Украина" из паспортного сервиса Варшавы. Герои ролика – простые украинцы, которые признаются в том, что чувствуют себя обманутыми из-за запрета выдачи документов за пределами Украины. Все как один утверждают, что не намерены возвращаться домой, потому что не видят там для себя никакого будущего. Сотрудница паспортного сервиса Диана Петренко утверждает, что ситуация "немножко сложная". "Граждане уведомлены о том, что не можем выдавать документы. Мы ожидаем, пока появится официальная информация про выдачу документов. И граждане смогут их получить. Согласно постановлению Кабинета министров, паспорта в ГП "Документе" хранятся за границей три месяца", – сказала она. Напомним, украинцы еще в прошлом году были готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в Вооруженных силах страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, марьяна безуглая, киев, украина, рада, верховная рада, мобилизация, паспорт, загранпаспорта, сво, спецоперация
Новости, Марьяна Безуглая, Киев, Украина, Рада, Верховная Рада, мобилизация, паспорт, загранпаспорта, СВО, Спецоперация

В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против

00:08 26.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкпаспорт украины
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила недовольным отказом Киева в консульских услугах гражданам страны за рубежом сдать паспорта. Об этом она заявила журналисту "ТСН" 25 апреля
"Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. (...) Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране", — сказала она.
Нардеп также рассказала о неутешительных результатах опроса, который она провела на своей странице в сети. Так, 70 процентов опрошенных были готовы отказаться от украинского гражданства ради того, чтобы не попасть в армию.
Почти одновременно с заявлением Безуглой вышел репортаж "ВВС Украина" из паспортного сервиса Варшавы. Герои ролика – простые украинцы, которые признаются в том, что чувствуют себя обманутыми из-за запрета выдачи документов за пределами Украины.
Все как один утверждают, что не намерены возвращаться домой, потому что не видят там для себя никакого будущего.
Сотрудница паспортного сервиса Диана Петренко утверждает, что ситуация "немножко сложная".
"Граждане уведомлены о том, что не можем выдавать документы. Мы ожидаем, пока появится официальная информация про выдачу документов. И граждане смогут их получить. Согласно постановлению Кабинета министров, паспорта в ГП "Документе" хранятся за границей три месяца", – сказала она.
Напомним, украинцы еще в прошлом году были готовы отказаться от гражданства, лишь бы не служить в Вооруженных силах страны.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 23:55
Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцевПрезидент России Владимир Путина мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста, которым государство отказало в получении паспортов Украины, получить аналогичный документ российского образца. Это был бы "суперкозырь", считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*
 
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Заголовок открываемого материала
00:08В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
23:55Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
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