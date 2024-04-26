https://ukraina.ru/20240426/1054734561.html

Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16

Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16 - 26.04.2024 Украина.ру

Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16

Самолеты F-16 не будут представлять особой угрозы для российских ВКС. На Украине для них нет специалистов, аэродромных сетей и коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-26T03:50

2024-04-26T03:50

2024-04-26T03:50

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Истребители F-16 — это головная боль для киевского режима. Эти самолеты требуют к себе большого внимания и ресурсов. Для них нужны аэродромные сети, коммуникации и подготовленные специалисты. Ничего этого у Украины нет, рассказал генерал-майор.Но натовские инструкторы отмечают, что подготовка украинских летчиков недостаточная. Они плохо осваивают капризную технику, для управления которой нужны особые навыки, добавил офицер.При этом баллистическая ракета ATACMS, которая также вошла новый пакет помощи Украине, создаст некоторое напряжение для российских средств ПВО. Но у России есть опыт их уничтожения как на земле, так и в воздухе. Серьезных успехов на поле боя ВСУ это не принесет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

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новости, россия, украина, киев, вкс, f-16, самолет, истребитель, сво, atacms, военная техника, летчики, пилоты