Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью - 26.04.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью
Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью - 26.04.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью
Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-26T04:10
2024-04-26T04:10
новости
курская область
харьковская область
геннадий алехин
белгород
курск
запорожье
крым
всу
наступление
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На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Высокоточное оружие и ракеты ATACMS в этом законопроекте прописаны отдельной строкой. Можно предположить, что какая-то техника из этого "пакета" уже поступила на Украину. Но ее уже готовы встретить именно на путях подвоза. В военном отношении это роли не сыграет, но в плане угрозы для энергетической инфраструктуры это принесет головную боль, рассказал обозреватель.Несколько дней назад появилось видео, на котором российский танк, обшитый со всех сторон бронелистами, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов - это довольно эффективное средство, отметил Алехин.Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств, отметил эксперт."Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240425/1054692359.html
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новости, курская область, харьковская область, геннадий алехин, белгород, курск, запорожье, крым, всу, наступление, танки, дроны, защита, россия, украина
Новости, Курская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, Белгород, Курск, Запорожье, Крым, ВСУ, наступление, танки, дроны, защита, Россия, Украина

Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью

04:10 26.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
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© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Высокоточное оружие и ракеты ATACMS в этом законопроекте прописаны отдельной строкой.
Можно предположить, что какая-то техника из этого "пакета" уже поступила на Украину. Но ее уже готовы встретить именно на путях подвоза. В военном отношении это роли не сыграет, но в плане угрозы для энергетической инфраструктуры это принесет головную боль, рассказал обозреватель.
Несколько дней назад появилось видео, на котором российский танк, обшитый со всех сторон бронелистами, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов - это довольно эффективное средство, отметил Алехин.
"Вполне возможно, что на поле боя мы увидим такие танки с обеих сторон, потому что решающий успех достигается не в воздухе, а на земле. Я имею в виду боевую технику: танки, БМП, БРДМ", - указал он.
Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств, отметил эксперт.
"Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
Владимир Видеманн интервью
Вчера, 06:10
Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковидаПисатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, рассказал изданию Украина.ру, как стоит относиться к мирному плану Эрдогана и станет ли поражение Украины поражением Запада
 
НовостиКурская областьХарьковская областьГеннадий АлехинБелгородКурскЗапорожьеКрымВСУнаступлениетанкидронызащитаРоссияУкраина
 
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