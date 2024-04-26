https://ukraina.ru/20240426/1054727902.html

Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью

Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью - 26.04.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью

Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-04-26T04:10

2024-04-26T04:10

2024-04-26T04:10

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На днях Палата представителей одобрила 61 млрд долларов военной помощи Украине. Высокоточное оружие и ракеты ATACMS в этом законопроекте прописаны отдельной строкой. Можно предположить, что какая-то техника из этого "пакета" уже поступила на Украину. Но ее уже готовы встретить именно на путях подвоза. В военном отношении это роли не сыграет, но в плане угрозы для энергетической инфраструктуры это принесет головную боль, рассказал обозреватель.Несколько дней назад появилось видео, на котором российский танк, обшитый со всех сторон бронелистами, успешно атаковал позиции ВСУ в Красногоровке. Такая практика защиты от FPV-дронов - это довольно эффективное средство, отметил Алехин.Чтобы нанести главный удар в виде широко разрекламированного "контрнаступа" в сторону Белгородской и Курской областей или на стыке Белгородской, Курской, Сумской и Харьковских областей у ВСУ недостаточно сил и средств, отметил эксперт."Но попытки контратаковать не исключены. Основные усилия все-таки противник будет предпринимать на юге, это Запорожская область, Херсонская и Крым", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054692359.html

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