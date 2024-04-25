https://ukraina.ru/20240425/1054735273.html

Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым

Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым - 25.04.2024 Украина.ру

Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым

США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым. Об этом высокопоставленные чиновники Пентагона заявили журналистам The New York Times

2024-04-25T21:42

2024-04-25T21:42

2024-04-25T21:42

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Представители национальной безопасности США уточнили, что "большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально направлена на укрепление обороноспособности Украины", а после ВСУ с их помощью смогут проникать глубже в города России. "Цель новых систем большей дальности - усилить давление на Крым, центр российских военно-воздушных и сухопутных сил, где прямо сейчас у России есть относительно безопасное убежище”, – цитирует издание анонимного высокопоставленного представителя министерства обороны США. Напомним, Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. В Кремле заявляли, что использование армией Украины такого оружия спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS.

https://ukraina.ru/20240424/1054681908.html

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новости, сша, вооруженные силы украины, крым, россия, пентагон, сво, спецоперация