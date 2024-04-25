Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым - 25.04.2024 Украина.ру
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Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым
Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым - 25.04.2024 Украина.ру
Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым
США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым. Об этом высокопоставленные чиновники Пентагона заявили журналистам The New York Times
2024-04-25T21:42
2024-04-25T21:42
новости
сша
вооруженные силы украины
крым
россия
пентагон
сво
спецоперация
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Представители национальной безопасности США уточнили, что "большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально направлена на укрепление обороноспособности Украины", а после ВСУ с их помощью смогут проникать глубже в города России. "Цель новых систем большей дальности - усилить давление на Крым, центр российских военно-воздушных и сухопутных сил, где прямо сейчас у России есть относительно безопасное убежище”, – цитирует издание анонимного высокопоставленного представителя министерства обороны США. Напомним, Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. В Кремле заявляли, что использование армией Украины такого оружия спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS.
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новости, сша, вооруженные силы украины, крым, россия, пентагон, сво, спецоперация
Новости, США, Вооруженные силы Украины, Крым, Россия, Пентагон, СВО, Спецоперация

Пентагон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы ВСУ бомбили Крым

21:42 25.04.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым. Об этом высокопоставленные чиновники Пентагона заявили журналистам The New York Times
Представители национальной безопасности США уточнили, что "большая часть давно отложенных поставок оружия должна быть первоначально направлена на укрепление обороноспособности Украины", а после ВСУ с их помощью смогут проникать глубже в города России.

"Цель новых систем большей дальности - усилить давление на Крым, центр российских военно-воздушных и сухопутных сил, где прямо сейчас у России есть относительно безопасное убежище”, – цитирует издание анонимного высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Напомним, Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. В Кремле заявляли, что использование армией Украины такого оружия спровоцирует расширение буферной зоны, которая потребуется России для обеспечения безопасности своих территорий. Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS.
Вчера, 05:10
"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетамиПока Одесса, Николаев, большая часть Херсонской и часть Запорожской находится под украинской оккупацией, Украина будет пытаться атаковать Крымский полуостров. Нужно быть готовыми к перехвату ракет и уничтожению пусковых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
 
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