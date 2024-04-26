Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Чтобы Украина попыталась навязать России воздушную войну за Крым, нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно, если в небе одновременно появятся 100 истребителей F-16. Но Киеву столько самолетов никто не обещал даже теоретически, рассказал генерал-майор.
В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо, отметил офицер.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
При этом Киев будет чаще запускать ракеты по российским территориям. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота ВМФ России, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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