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Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16

Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16 - 26.04.2024 Украина.ру

Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16

В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-26T04:30

2024-04-26T04:30

2024-04-26T04:30

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истребитель

самолет

сво

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Чтобы Украина попыталась навязать России воздушную войну за Крым, нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно, если в небе одновременно появятся 100 истребителей F-16. Но Киеву столько самолетов никто не обещал даже теоретически, рассказал генерал-майор.В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо, отметил офицер.При этом Киев будет чаще запускать ракеты по российским территориям. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота ВМФ России, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054694649.html

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новости, россия, крым, украина, офицеры россии, f-16, черноморский флот, истребитель, самолет, сво, пво, военная техника