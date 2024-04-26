Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
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Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-04-26T04:30
2024-04-26T04:30
новости
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офицеры россии
f-16
черноморский флот
истребитель
самолет
сво
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Чтобы Украина попыталась навязать России воздушную войну за Крым, нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно, если в небе одновременно появятся 100 истребителей F-16. Но Киеву столько самолетов никто не обещал даже теоретически, рассказал генерал-майор.В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо, отметил офицер.При этом Киев будет чаще запускать ракеты по российским территориям. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота ВМФ России, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, крым, украина, офицеры россии, f-16, черноморский флот, истребитель, самолет, сво, пво, военная техника
Новости, Россия, Крым, Украина, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, F-16, Черноморский флот, истребитель, самолет, СВО, ПВО, военная техника

Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16

04:30 26.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
Чтобы Украина попыталась навязать России воздушную войну за Крым, нужно огромное количество воздушных средств. Это возможно, если в небе одновременно появятся 100 истребителей F-16. Но Киеву столько самолетов никто не обещал даже теоретически, рассказал генерал-майор.
В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо, отметил офицер.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
При этом Киев будет чаще запускать ракеты по российским территориям. Но Крым достаточно укреплен. И у Черноморского флота ВМФ России, и у береговых систем ПВО есть, чем их встретить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
Сергей Григоров - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 06:15
Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес Понятно, что мы превосходим ВСУ по артиллерии, бронетехнике и авиации. Но по земле-то надо ходить. Территорию надо контролировать. Войну все равно выигрывает пехота. Никуда мы от этого не денемся
 
НовостиРоссияКрымУкраинаОФИЦЕРЫ РОССИИF-16Черноморский флотистребительсамолетСВОПВОвоенная техника
 
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