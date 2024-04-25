https://ukraina.ru/20240425/1054737350.html

США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон

США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон - 25.04.2024 Украина.ру

США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон

Соединенные Штаты Америки уже передают Украине вооружение из нового военной пакета помощи, сообщили в четверг в Пентагоне. Часть военной техники прибудет в течение нескольких дней, "если не раньше"

2024-04-25T22:24

2024-04-25T22:24

2024-04-25T22:24

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В Пентагоне утверждают, что США якобы не занимаются подготовкой украинских военных, но оказывают поддержку ВСУ в логистике и надзоре за поставками оружия. Вместе с тем, в Вашингтоне не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, потому как признают опасность их нахождения в зоне боевых действий. "Военные советники не будут вести боевые действия на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется", – цитирует заявление Пентагона РИА Новости. Накануне Пентагон после перерыва сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на один миллиард долларов. В его составе боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие.

https://ukraina.ru/20240424/1054702853.html

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новости, украина, пентагон, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация