США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон - 25.04.2024 Украина.ру
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США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон - 25.04.2024 Украина.ру
США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
Соединенные Штаты Америки уже передают Украине вооружение из нового военной пакета помощи, сообщили в четверг в Пентагоне. Часть военной техники прибудет в течение нескольких дней, "если не раньше"
2024-04-25T22:24
2024-04-25T22:24
новости
украина
пентагон
военная помощь
военная техника
всу
сво
спецоперация
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В Пентагоне утверждают, что США якобы не занимаются подготовкой украинских военных, но оказывают поддержку ВСУ в логистике и надзоре за поставками оружия. Вместе с тем, в Вашингтоне не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, потому как признают опасность их нахождения в зоне боевых действий. "Военные советники не будут вести боевые действия на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется", – цитирует заявление Пентагона РИА Новости. Накануне Пентагон после перерыва сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на один миллиард долларов. В его составе боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие.
https://ukraina.ru/20240424/1054702853.html
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новости, украина, пентагон, военная помощь, военная техника, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Пентагон, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Спецоперация

США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон

22:24 25.04.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Соединенные Штаты Америки уже передают Украине вооружение из нового военной пакета помощи, сообщили в четверг в Пентагоне. Часть военной техники прибудет в течение нескольких дней, "если не раньше"
В Пентагоне утверждают, что США якобы не занимаются подготовкой украинских военных, но оказывают поддержку ВСУ в логистике и надзоре за поставками оружия.
Вместе с тем, в Вашингтоне не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, потому как признают опасность их нахождения в зоне боевых действий.

"Военные советники не будут вести боевые действия на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется", – цитирует заявление Пентагона РИА Новости.

Накануне Пентагон после перерыва сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на один миллиард долларов. В его составе боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Вчера, 20:24
США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника
 
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