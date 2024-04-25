США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Соединенные Штаты Америки уже передают Украине вооружение из нового военной пакета помощи, сообщили в четверг в Пентагоне. Часть военной техники прибудет в течение нескольких дней, "если не раньше"
В Пентагоне утверждают, что США якобы не занимаются подготовкой украинских военных, но оказывают поддержку ВСУ в логистике и надзоре за поставками оружия.
Вместе с тем, в Вашингтоне не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, потому как признают опасность их нахождения в зоне боевых действий.
"Военные советники не будут вести боевые действия на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется", – цитирует заявление Пентагона РИА Новости.
Накануне Пентагон после перерыва сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на один миллиард долларов. В его составе боеприпасы для систем противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня Himars, кассетные снаряды и другое оружие.
Вчера, 20:24США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника