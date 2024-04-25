https://ukraina.ru/20240425/1054738446.html

В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus

В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus - 25.04.2024 Украина.ру

В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus

Передача дальнобойных ракет ATACMS на вооружение украинской армии должна побудить Германию передать немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так давно просил Киев. Об этом заявил анонимный американское чиновник в интервью AFP

2024-04-25T23:36

2024-04-25T23:36

2024-04-25T23:36

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Он уточнил, что положительное решение о передаче Taurus могут принять только власти ФРГ. Напомним, официальные лица Украины долгое время выпрашивают немецкие ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния до 500 километров. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывал в этом, опасаясь эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский критикует это решение, предполагая, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.*Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240424/1054681210.html

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новости, германия, олаф шольц, берлин, украина, минобороны, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, военная техника