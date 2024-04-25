В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus - 25.04.2024 Украина.ру
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В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus - 25.04.2024 Украина.ру
В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
Передача дальнобойных ракет ATACMS на вооружение украинской армии должна побудить Германию передать немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так давно просил Киев. Об этом заявил анонимный американское чиновник в интервью AFP
2024-04-25T23:36
2024-04-25T23:36
новости
германия
олаф шольц
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вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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Он уточнил, что положительное решение о передаче Taurus могут принять только власти ФРГ. Напомним, официальные лица Украины долгое время выпрашивают немецкие ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния до 500 километров. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывал в этом, опасаясь эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский критикует это решение, предполагая, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.*Признан в России экстремистом и террористом.
https://ukraina.ru/20240424/1054681210.html
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новости, германия, олаф шольц, берлин, украина, минобороны, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Германия, Олаф Шольц, Берлин, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, военная техника

В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus

23:36 25.04.2024
 
© faz.net
© faz.net
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Передача дальнобойных ракет ATACMS на вооружение украинской армии должна побудить Германию передать немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так давно просил Киев. Об этом заявил анонимный американское чиновник в интервью AFP
Он уточнил, что положительное решение о передаче Taurus могут принять только власти ФРГ.

"Безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", – сказал он, имея ввиду, что это подтолкнет Берлин.

Напомним, официальные лица Украины долгое время выпрашивают немецкие ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния до 500 километров. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывал в этом, опасаясь эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский критикует это решение, предполагая, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
*Признан в России экстремистом и террористом.
F-16
Вчера, 03:30
Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для УкраиныПосле одобрения нового пакета помощи Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
 
НовостиГерманияОлаф ШольцБерлинУкраинаМинобороныВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
23:36В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
23:12Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
22:50ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
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