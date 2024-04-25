В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
© faz.net
© faz.net
Передача дальнобойных ракет ATACMS на вооружение украинской армии должна побудить Германию передать немецкие крылатые ракеты Taurus, о которых так давно просил Киев. Об этом заявил анонимный американское чиновник в интервью AFP
Он уточнил, что положительное решение о передаче Taurus могут принять только власти ФРГ.
"Безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", – сказал он, имея ввиду, что это подтолкнет Берлин.
Напомним, официальные лица Украины долгое время выпрашивают немецкие ракеты Taurus, способные преодолевать расстояния до 500 километров. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывал в этом, опасаясь эскалации конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский критикует это решение, предполагая, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
*Признан в России экстремистом и террористом.
Вчера, 03:30Политолог объяснил, почему США будут "утрамбовывать" Европу на TAURUS и истребители F-16 для УкраиныПосле одобрения нового пакета помощи Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий