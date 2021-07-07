«Заказала себе профессионального "фотографа девушек возле ларьков". Как вам?» — написала Никитюк.
На снимках ведущая в белой кружевной сорочке, спадающей с плеч, и шелковом корсете оливкового цвета. Она демонстрирует длинные ноги, приоткрыв рот и опираясь на витрину уличного ларька.
«Когда сказали, что в кофейне будет бывший», «Леся, вы — бомба-граната», «Накатила (не раз), а он не пришел», «Невероятная», — отреагировали подписчики ведущей.
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Ранее страницу Леси Никитюк в соцсети взломали и выложили в сеть все ее личные фото.