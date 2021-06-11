«Я так понимаю, меня взломали. Вздремнула я, короче, после съемки. Пожалуйста, не обращайте внимание на то, что сейчас постится на моей странице. Дети, не читайте матюки. Я приблизительно понимаю, кто это сделал, и хочу обратиться к тебе. Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и каких-то, даже не знаю, как назвать, моментов дурацких, ты думаешь, что я обращу на тебя внимание, то этого не будет», — заявила Никитюк.
Взломщик страницы выложил в сеть ее полуголое фото, разместил несколько постов с подписями «П*зда тоби» и «Повесилимся?», а также сменил аватарку на фото украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Спустя два часа ведущей удалось вернуть доступ к своему аккаунту, где она тут же выложила фото в бикини.
«Мама в здании. Я свою Ж могу и так выставлять, когда захочу. Вижу, есть спрос. Погуляли и хватит. Фотку Гордона на аве оставлю до утра!» — написала артистка.
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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».
Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».
Ведущая не замужем, в одном из старых интервью она рассказывала, что собирается выйти за соседа, живущего с ней на одной лестничной клетке, однако в начале 2021-го в разговоре с Гордоном призналась, что рассталась с женихом из-за работы.