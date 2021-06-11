Страница украинской ведущей Леси Никитюк в Instagram оказалась взломанной. По версии самой артистки, это сделал один из ее поклонников, требовавший свидания. Пока доступ к личному аккаунту восстанавливался, она обратилась к подписчикам в Instagram своего пса Рафика. Записи в сториз были опубликованы 10 июня

«Я так понимаю, меня взломали. Вздремнула я, короче, после съемки. Пожалуйста, не обращайте внимание на то, что сейчас постится на моей странице. Дети, не читайте матюки. Я приблизительно понимаю, кто это сделал, и хочу обратиться к тебе. Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и каких-то, даже не знаю, как назвать, моментов дурацких, ты думаешь, что я обращу на тебя внимание, то этого не будет», — заявила Никитюк.

Объединил Крым: Пенкин выдал подноготную об отношениях с Цоем © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк Дмитрия Гордона.

Спустя два часа ведущей удалось вернуть доступ к своему аккаунту, где она тут же выложила фото в бикини.

«Мама в здании. Я свою Ж могу и так выставлять, когда захочу. Вижу, есть спрос. Погуляли и хватит. Фотку Гордона на аве оставлю до утра!» — написала артистка.

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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».

Ведущая не замужем, в одном из старых интервью она рассказывала, что собирается выйти за соседа, живущего с ней на одной лестничной клетке, однако в начале 2021-го в разговоре с Гордоном призналась, что рассталась с женихом из-за работы.