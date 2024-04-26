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У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино

У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино - 26.04.2024 Украина.ру

У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино

Для фланговых ударов у ВСУ нет ни сил, ни средств. Каждый день российские подразделения расширяют зону контроля и улучшают свое тактическое положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-26T04:40

2024-04-26T04:40

2024-04-26T04:40

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оружие

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В районе Очеретино российские войска вытянулись в "длинную кишку", не опасаясь флангового удара. Если они выстроились в такой боевой порядок, это означает, что у противника нет серьёзных сил, которые могли бы помешать успеху ВС РФ, рассказал генерал-майор.В Очеретино было тактическое отступление ВСУ. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем ВС РФ. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций, добавил Липовой.Кроме того, украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой, потому что у ВСУ не хватает оружия и снарядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054692359.html

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