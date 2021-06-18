Украинская ведущая, ставленница Владимира Зеленского Леся Никитюк выложила в сеть очередной свой снимок. Пошутив при этом над своей внешностью. Однако юмор артистки большинство ее поклонников не оценило, а наоборот - ужаснулось переменам. Соответствующий пост, датированный 17 июня, можно увидеть в Instagram Никитюк

«Нос и губы сделала сама, ну, а волосы доверяю профессионалам», — подписала ведущая новое фото.

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«И стала похожа на травести Монро», «Что ты с собой сделала!?», «Перебор, некрасиво, грубо! А была красоткой!», «Не отличишь… Повалий и компания, все на одно лицо», «Леся, вы становитесь похожи на Таисию Повалий, не перестарайтесь. Вы мне раньше очень нравились, а сейчас…. Извините», — отреагировали фолловеры.

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Леся Никитюк — ведущая программ «Орел и решка», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка», также снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».

Ранее артистка призналась, что своей карьерой обязана нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который увидел ее в программе «Рассмеши комика» и позже рекомендовал в качестве ведущей «Орла».