https://ukraina.ru/20240426/1054731628.html

Разборки в театре Леси Украинки и в бардовской песне, русская опера в Японии. События культуры за неделю

Разборки в театре Леси Украинки и в бардовской песне, русская опера в Японии. События культуры за неделю - 26.04.2024 Украина.ру

Разборки в театре Леси Украинки и в бардовской песне, русская опера в Японии. События культуры за неделю

В Токио овациями встретили российских музыкантов; киевский театр Леси Украинки отказался от своего режиссера Михаила Резниковича; Юнна Мориц хочет запретить Сергею и Татьяне Никитиным использовать свои стихи

2024-04-26T05:29

2024-04-26T05:29

2024-04-26T05:29

культура

эксклюзив

культура

украина

япония

леся украинка

михаил резникович

киев

россия

музыка

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Слоган фестиваля – "В искусстве нет политики, у музыки нет границ"В понедельник, 22 апреля, в Токио открылся ежегодный фестиваль русский культуры. Фестиваль проходит с 2006 года, напряженная политическая обстановка последних двух лет не нарушила этой традиции.По данным Министерства иностранных дел Японии, за все время проведения фестиваля, его посетили более 23 миллионов человек. Концерты, спектакли и мастер-классы проводятся во всех 47 японских префектурах.Местом открытия в этом году стал токийский концертный зал Kioi. Корреспондент РИА Новости, находившийся в зале, рассказал, что концертный зал был полон, а российских исполнителей встретили овациями."Особое место в программе занимают молодые российские и японские исполнители, которых объединяет российское музыкальное образование, успешный опыт совместной работы, и которых уже успела искренне полюбить очень взыскательная японская публика", – сказал в приветственном слове полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев.Председатель японского оргкомитета фестиваля, глава компании Russian Arts Хидео Нагацука подчеркнул в беседе с японскими журналистами: "Под лозунгом "Искусство не имеет политики, а музыка - границ" мы решили продолжать знакомить японцев с волнующим российским искусством."По информации ресурса TrimFeed, посол Украины в Японии Сергей Корсунский призывал организаторов отказаться от проведения фестиваля и бойкотировать российских артистов, но его усилия не увенчались успехом.На открытии петербургские музыканты исполнили вокальные и камерно-инструментальные произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева.В этом году концерты фестиваля приурочены к нескольким значительным юбилейным датам: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию со дня рождения Мусоргского, 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.Никакой больше "Кусачей собаки"На днях в разных российских СМИ появилась информация о том, что поэтесса Юнна Мориц собирается запретить бардам Сергею и Татьяне Никитиным петь песни на ее стихи: речь идет об известных композициях "Большой секрет" и "Кусачая собака".Резонанс вызвала статья, опубликованная неделей ранее в ИА Регнум: в ней журналисты рассказали о том, что Никитины в 2022 году переехали жить в США, участвовали в сборах средств для помощи украинским беженцам и военным, а также в интервью писателю и публицисту Дмитрию Быкову* рассказали о своем негативном отношении к российской власти и армии, военным действиям на Украине и бывшим друзьям и коллегам, которые поддерживают российских военных.На концертах в США и Европе Никитины по-прежнему исполняют свои самые известные композиции, включая "Александру", прозвучавшую в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", "Большой секрет для маленькой компании", и многие другие."Команда юристов работает над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи", – заявила поэтесса Мориц.В комментарии "Комсомольской правде" она рассказала, что дуэт бардов исполняет на ее тексты несколько десятков песен, которые были на двух дисках фирмы "Мелодия" под названием "Юнна Мориц. Когда мы были молодые", "Сто фантазий" и в мультфильме "Большой секрет для маленькой компании"."Это, не считая моего перевода стихотворения Виталия Коротича "Переведи меня через майдан", который массово поют на русском языке и только в моем переводе, а не на украинском языке. Они поют на всех концертах, даже не называя автора стихотворений, чтобы на западе не испортить свою русофобскую теперь репутацию", – добавила поэтесса."Перешел на сторону Путина"В другой скандал – в Киеве – попал известный украинский театральный режиссер, народный артист Украинской ССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Резникович.Его родной Национальный академический театр имени Леси Украинки (в прошлом – русской драмы), генеральным директором и художественным руководителем которого Резникович являлся на протяжении 28 лет (с 1994 по 2022), решил отказаться от него в лучших традициях модной cancel culture.После того, как Резникович в интервью "Российской газете" рассказал, что украинцы и русские "близки во всех отношениях", а с отменой русской культуры (в частности – драматургии) в Киеве он не может смириться, театр Леси Украинки, которым теперь руководит режиссер Кирилл Кашликов, вычеркнул из репертуара его постановки: "Фальшивая нота", "В плену страстей (Каменный хозяин)", "Насмешливое мое счастье" и "Обнаженная со скрипкой".Украинское издание "Главком" приводит слова исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева. Он утверждает, что "актеры, задействованные в постановках режиссера, были возмущены заявлениями бывшего руководителя театра".Резникович — ученик великого Георгия Товстоногова, мастер московской школы Станиславского и выдающийся харьковчанин, покоривший Москву в 60-е годы.Первым его образованием, неоконченным, стал физико-математический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Одновременно с учебой Резникович служил в Русском драматическом театре Прикарпатского военного округа во Львове, но на третьем курсе уехал в Ленинград, учиться режиссуре.Конфликты с властями Украины у него начались уже в 2005 году после Оранжевой революции и победы на выборах третьего президента Виктора Ющенко: активистка Оранжевого Майдана, певица Оксана Билозир добилась его увольнения через министра культуры Украины, но коллектив театра отстоял своего мастера.Позднее, уже в 2020 году, Резникович произнес в интервью слова совершенно крамольные для нынешних украинских чиновников:"Мне кажется, русский язык в Украине не должен быть проблемой. Он должен быть постоянно рядом с государственным языком. Потому что наши народы бесконечно близки. И поэтому великая русская культура, часть она влилась и в определённую украинскую культуру, и Гоголь — кто он такой? И так далее.Поэтому мне кажется, что борьба с русским языком — перегиб и ничего хорошего, окромя дурного, из этого не выйдет. Другой вопрос, что мы кричим про украинский язык, а где великие произведения на украинском языке за 30 лет, скажите, пожалуйста? Кто? Почему их так мало?Почему за время советской власти был и Тычина, Рыльский, Сосюра, Головко, Яновский... Думать об этом надо, меньше кричать, а больше делать..."В интервью изданию Украина.ру, летом 2023 года, Резникович поделился, что его "оглушает и болит" все, что происходит с Украиной, Киевом, родным театром и русской культурой."Когда-то мой учитель Товстоногов говорил нам, студентам, что, может быть, главное в профессии - поиск жизненно закономерных неожиданностей в том обществе, в котором живёшь. Как мог, я пытался реализовать это завещание учителя в работе над пьесами самых разных драматургов. Недавно жизнь подбросила для меня ещё одну неожиданность, внезапную, ошеломляющую…Оказалось, что великое творческое прошлое почти столетней истории нашего театра, спектакли, имена замечательных артистов, "бесценные эмоции, впечатления, потрясение от увиденного, чувство очищения, света в душе, надежды…" — это я цитирую строчки из писем зрителей, они приходят ко мне каждый день. В них зрители пишут, что воспоминания о театре у них не отнять, благодарят, желают мужества, здоровья.Так вот неожиданное моё личное жизненное потрясение заключается в том, что, оказалось, великое творческое прошлое нашего театра для былых и нынешних киевлян, — а письма шлют мне из разных городов Украины, из Германии, Англии, Люксембурга, — куда более близко, дорого, чем для немалой части молодых артистов нашего театра, тех, кого я учил, кого привёл в театр, да и для части поколение среднего. Это меня почти сразило", — рассказал нам тогда режиссер.*Выполняет функции иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20230620/1047405905.html

https://ukraina.ru/20230602/1046799521.html

https://ukraina.ru/20240108/1052534611.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, украина, япония, леся украинка, михаил резникович, киев, россия, музыка, театр