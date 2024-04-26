https://ukraina.ru/20240426/1054730457.html

"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ

"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру

"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ

Украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-26T04:50

2024-04-26T04:50

2024-04-26T04:50

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офицеры россии

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донецкое направление

южно-донецкое направление

сво

вооружение

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В Очеретино было тактическое отступление ВСУ. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем ВС РФ. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций, рассказал генерал-майор.Кроме того, украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой, потому что у противника не хватает оружия и снарядов, добавил офицер.Когда украинские военные отходят самовольно, сразу появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые в назидание другим расстреливают солдат за дезертирство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру* Признаны запрещенными в России террористическими организациями

https://ukraina.ru/20240425/1054694649.html

россия

запад

донецкое направление

южно-донецкое направление

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