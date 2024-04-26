"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054730457.html
"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
Украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-04-26T04:50
2024-04-26T04:50
новости
россия
запад
офицеры россии
отступление
всу
донецкое направление
южно-донецкое направление
сво
вооружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/15/1034061556_0:54:963:596_1920x0_80_0_0_b8ccc6bc36bc872f580a92b6055dadbb.jpg
В Очеретино было тактическое отступление ВСУ. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем ВС РФ. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций, рассказал генерал-майор.Кроме того, украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой, потому что у противника не хватает оружия и снарядов, добавил офицер.Когда украинские военные отходят самовольно, сразу появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые в назидание другим расстреливают солдат за дезертирство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру* Признаны запрещенными в России террористическими организациями
https://ukraina.ru/20240425/1054694649.html
россия
запад
донецкое направление
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/15/1034061556_0:37:760:607_1920x0_80_0_0_d44cdfe515a5e6562669f6d57e55872b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, офицеры россии, отступление, всу, донецкое направление, южно-донецкое направление, сво, вооружение, "азов"
Новости, Россия, Запад, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, отступление, ВСУ, Донецкое направление, Южно-Донецкое направление, СВО, вооружение, "Азов"

"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ

04:50 26.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В Очеретино было тактическое отступление ВСУ. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем ВС РФ. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций, рассказал генерал-майор.
Кроме того, украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой, потому что у противника не хватает оружия и снарядов, добавил офицер.
"Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Поэтому они или сдаются, или отходят. Украинцы предпочли бы сдаться, чтобы остаться живыми. А если они отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения", - отметил Липовой.
Когда украинские военные отходят самовольно, сразу появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые в назидание другим расстреливают солдат за дезертирство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
* Признаны запрещенными в России террористическими организациями
Сергей Григоров - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 06:15
Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес Понятно, что мы превосходим ВСУ по артиллерии, бронетехнике и авиации. Но по земле-то надо ходить. Территорию надо контролировать. Войну все равно выигрывает пехота. Никуда мы от этого не денемся
 
НовостиРоссияЗападОФИЦЕРЫ РОССИИотступлениеВСУДонецкое направлениеЮжно-Донецкое направлениеСВОвооружение"Азов"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
04:50"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
04:40У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино
04:30Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
04:25Геннадий Алехин о том, зачем ВСУ срочно подтягивают резервы и возводят оборону вокруг Харькова и Купянска
04:20Законные цели для ВКС: Сергей Липовой объяснил, почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16
04:10Эксперт раскрыл, почему ВСУ не пойдут на Курск и Белгород, но могут ударить по Крыму и Запорожью
04:00"Нападение" России и возрождение Великой Польши: Олег Неменский рассказал, о чем еще мечтают в Варшаве
03:50Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
03:40"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине
03:30Сразу поймем, кто там "за рулем": Сергей Липовой объяснил, будут ли натовские летчики управлять F-16
03:20Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и с украинской властью после 20 мая
03:10"Сигнал пропал напрочь": военный эксперт раскрыл, как ВКС РФ ювелирно разгромили телевышку с ПВО
03:00Союз против России и Германии: политолог объяснил, в чем кроется геополитическая идентичность Варшавы
00:08В Раде призвали недовольных запретом консульских услуг сдать паспорта, а украинцы и не против
23:55Арестович* рассказал про козырь Путина, связанный с паспортами для украинцев
23:36В США надеются, что за дальнобойными ракетами ATACMS Украина получит и немецкие Taurus
23:12Греция отказалась снабжать Украину системами ПВО, несмотря на просьбы союзников
22:50ВСУ смогут начать контрнаступление через 2-3 года, пишет The Economist
22:24США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи - Пентагон
Лента новостейМолния