"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
Украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
В Очеретино было тактическое отступление ВСУ. Южные окраины и центр Очеретино фактически были под контролем ВС РФ. Поэтому противник решил не рисковать и отвел войска на более выгодные рубежи из-за слабости своих позиций, рассказал генерал-майор.
Кроме того, украинские военные отходят не только под Очеретино, но и на Южно-Донецком и Луганском направлениях. Это уже становится нормой, потому что у противника не хватает оружия и снарядов, добавил офицер.
"Настроения украинской армии близки к катастрофическим. Поэтому они или сдаются, или отходят. Украинцы предпочли бы сдаться, чтобы остаться живыми. А если они отходят на запасные позиции, то они это делают без разрешения", - отметил Липовой.
Когда украинские военные отходят самовольно, сразу появляются заградотряды из "Азова"* и "Кракена"*, которые в назидание другим расстреливают солдат за дезертирство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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