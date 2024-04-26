"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
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"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ
"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ
Российская разведка работает хорошо. Каждый день ВС РФ уничтожают объекты двойного назначения, личный состав, арсеналы и пункты управления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
2024-04-26T05:10
2024-04-26T05:10
новости
офицеры россии
киев
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украина
разведка
вс рф
авиабомбы
оборона
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ВСУ возводят на определенном расстоянии между собой рубежи обороны. Для этого завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Неизвестно, хватит ли у Киева ресурсов на такую тактику и насколько серьезно они будут подготовлены, рассказал генерал-майор.Учитывая, насколько быстро их проламывают штурмовые подразделения ВС РФ, можно говорить, что они сделаны наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится, добавил офицер.Российская разведка работает хорошо, каждый день военные уничтожают объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления ВСУ. Работы хватает всем, и каждый день разведка доказывает свой профессионализм и свое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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новости, офицеры россии, киев, запад, россия, украина, разведка, вс рф, авиабомбы, оборона, штурм, всу, ракетный удар
Новости, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Киев, Запад, Россия, Украина, разведка, ВС РФ, авиабомбы, оборона, штурм, ВСУ, ракетный удар

"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ

05:10 26.04.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российская разведка работает хорошо. Каждый день ВС РФ уничтожают объекты двойного назначения, личный состав, арсеналы и пункты управления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
ВСУ возводят на определенном расстоянии между собой рубежи обороны. Для этого завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Неизвестно, хватит ли у Киева ресурсов на такую тактику и насколько серьезно они будут подготовлены, рассказал генерал-майор.
Учитывая, насколько быстро их проламывают штурмовые подразделения ВС РФ, можно говорить, что они сделаны наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится, добавил офицер.
"Дело не в том, много у нас ФАБов или мало. Их у нас достаточно. Необходимо обнаруживать цели, по которым их можно применять. Как только разведка выявляет площадные, бетонированные или складские цели, мы сразу же бросаем туда бомбы", - указал Липовой.
Российская разведка работает хорошо, каждый день военные уничтожают объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления ВСУ. Работы хватает всем, и каждый день разведка доказывает свой профессионализм и свое мастерство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру
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