"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Российская разведка работает хорошо. Каждый день ВС РФ уничтожают объекты двойного назначения, личный состав, арсеналы и пункты управления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
ВСУ возводят на определенном расстоянии между собой рубежи обороны. Для этого завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Неизвестно, хватит ли у Киева ресурсов на такую тактику и насколько серьезно они будут подготовлены, рассказал генерал-майор.
Учитывая, насколько быстро их проламывают штурмовые подразделения ВС РФ, можно говорить, что они сделаны наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится, добавил офицер.
"Дело не в том, много у нас ФАБов или мало. Их у нас достаточно. Необходимо обнаруживать цели, по которым их можно применять. Как только разведка выявляет площадные, бетонированные или складские цели, мы сразу же бросаем туда бомбы", - указал Липовой.
Российская разведка работает хорошо, каждый день военные уничтожают объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления ВСУ. Работы хватает всем, и каждый день разведка доказывает свой профессионализм и свое мастерство, заключил собеседник издания.
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