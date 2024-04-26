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"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ

"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру

"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ

Российская разведка работает хорошо. Каждый день ВС РФ уничтожают объекты двойного назначения, личный состав, арсеналы и пункты управления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой

2024-04-26T05:10

2024-04-26T05:10

2024-04-26T05:10

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ВСУ возводят на определенном расстоянии между собой рубежи обороны. Для этого завозят инженерные сооружения и бетонные надолбы. Неизвестно, хватит ли у Киева ресурсов на такую тактику и насколько серьезно они будут подготовлены, рассказал генерал-майор.Учитывая, насколько быстро их проламывают штурмовые подразделения ВС РФ, можно говорить, что они сделаны наспех. А наспех подготовленная оборона долго не держится, добавил офицер.Российская разведка работает хорошо, каждый день военные уничтожают объекты двойного назначения, скопления личного состава, арсеналы и пункты управления ВСУ. Работы хватает всем, и каждый день разведка доказывает свой профессионализм и свое мастерство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

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новости, офицеры россии, киев, запад, россия, украина, разведка, вс рф, авиабомбы, оборона, штурм, всу, ракетный удар