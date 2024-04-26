Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России - 26.04.2024 Украина.ру
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Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России
Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России - 26.04.2024 Украина.ру
Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России
Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
2024-04-26T05:20
2024-04-26T05:20
интервью
россия
всу
белоруссия
сво
украина
прибалтика
литва
польша
граница
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Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера, считает политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей КочетковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии. В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая располагается вдоль границы.- Алексей, как эта операция может быть осуществлена технически? Боевики будут форсировать Западный Буг со стороны Польши или пробираться через болота со стороны Украины?- Эту угрозу нельзя недооценивать. И дело как раз в этой самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. На самом деле контролируется она весьма условно. Именно потому, что там сплошные леса и болота.Я не знаю, какова там обстановка сейчас. Но один мой знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы по 20-50 молодых людей с хорошей физической подготовкой, которые переходили границу, достигали какой-то точки, отдыхали, а потом возвращались на территорию Украины. Очевидно, что они проводили рекогносцировку местности.Еще раз. Это было в 2020 году, когда весь КГБ Белоруссии стоял на ушах.Нужно понимать, что у Минска весьма малочисленная армия. И погранвойска у них тоже малочисленные. Они не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы у такой маленькой республики.В этом смысле границу Украины и Белоруссии можно сравнить с советско-финской границей. Она тоже вроде бы была на замке, но если кому-то очень нужно было, то они с легкостью переходили в обе стороны туда и обратно.Короче говоря, при всем уважении к КГБ Белоруссии, просочиться на территорию республики вполне возможно.Более того, для такой операции врагу не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Группы хорошо обученных диверсантов по 10-15 человек могут переходить границу, где-то накапливаться и идти дальше. Если это батальон, который прошел боевое слаживание, где командиры отделений, взводов и рот друг друга знают, это не составит им труда.Такую операцию может провести какой-нибудь отряд "Погоня" (отряд из белорусских граждан, воеваших на стороне Украины в Донбассе еще в 2014-2015 годах – ред.). Перешли границу, накопились – и у вас уже готовое подразделение.- С границей – понятно. А как в такой маленькой стране могут появиться спящие ячейки?- Большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. И вообще для такой операции много людей не нужно. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, скооперироваться, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти (телеграф, отделение милиции, мэрия).Давайте вспомним нашу ситуацию. Когда такие же боевики ГУР под видом власовцев заходили на нашу территорию, нам потребовалось какое-то время, чтобы выбить их из занятых населенных пунктов. Мы воюющая страна. У нас там было достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. Но даже мы быстро не сумели с ними справиться. А в Белоруссии народ вообще непуганный. И эта угроза очень велика.Змагары сейчас могут сколько угодно хихикать над этим заявлением Лукашенко с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы вполне реальны.Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что они предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы.Прибалтика сейчас будет открыто нарываться на конфликт. Если с их территории будут наноситься удары по суверенной Республике Беларусь, Минск будет иметь полное право ответить. И тогда начнется вселенский вой: "Белорусы напали на страну НАТО", "Ой-вей", "Ратуйте, шановнэ панство".- Получается, что в такой операции заинтересована и Украина, и Польша, и Прибалтика?- Украина в ней заинтересована однозначно. Киеву нужен второй, третий, четвертый и пятый фронт. Они думают, что наша хватка на их горле от этого ослабнет.Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Военное-политическое руководство этих стран таким образом надеется заработать себе на безбедную старость в Калифорнии. Они просто сбегут в США, когда прилетит ответка.Повторюсь, прибалты уже кричат, что Россия собирается аннексировать Вильнюс, Ригу и Таллин. Они ведут себя прямо как в старом анекдоте:- Мужчина, я вас боюсь.- Почему?- А вдруг вы меня изнасилуете.- Так я на первом этаже, а вы на третьем.- А я к вам спущусь.Прибалтика так и хочет спуститься на первый этаж, чтобы ее изнасиловали. Но ее никто не насилует. Поэтому она пытается изнасиловать потенциального ответчика (смеется).С Польшей все очень сложно. Там идет серьезная внутренняя борьба. Часть военных и политиков прекрасно понимает, что шутки могут зайти слишком далеко. Поэтому Варшава идет по краю пропасти, осознавая, что один неверный шаг может стоить ей жизни. Она отжимает деньги у США на конфронтацию с Россией, пытаясь не стать участниками прямой войны с нами.Отправлять солдат и офицеров в отпуск на территории Донбасса – пожалуйста. Но самим участвовать в таких операциях против Белоруссии – это вряд ли.Понимаете, сейчас не времена Пилсудского, когда поляки забрасывали отряды своего ручного белоруса Булака-Балаховича на территорию БССР, которые под видом антибольшевистских повстанцев занимались там террором и провокациями. Но даже в те времена, когда отношения между Польской Республикой и Советской Россией были на грани прямой войны, Варшава не пыталась напрямую направлять свои войска для таких гадостей. Может быть, большевики и не стали бы объявлять ей войну, но сами западные страны не были бы в восторге от таких польских фокусов.Так что Польша будет предоставлять свою территорию и разведывательные данные для боевиков. Но сама вводить войска в Белоруссию она не решится.- Насколько сейчас Лукашенко удается настроить свое общество если не на прямое участие в СВО, то хотя бы на мысль о том, что идет война и надо быть бдительными?- Тут надо перестроиться самому Лукашенко. А белорусское общество все прекрасно понимает. Оно гораздо более пророссийское, чем это пытается представить официальный Минск. Пока же сам Александр Григорьевич до сих пор пытается маневрировать. Я не знаю, на что он рассчитывает, потому что пространства для маневра у него не осталось.Да, Минск – наш союзник. Но он должен перестроиться раз и навсегда. Например, надо перестать преследовать граждан Белоруссии, которые сражаются на стороне России в СВО. А белорусы и так за нас на 90%.- Похоже, пока Лукашенко не перестроился. Он как раз заявил, что на украинском фронте сложилась патовая ситуация, а это идеальный момент для переговоров.- Переговоры могут быть только о безоговорочной капитуляции киевского режима. С нацистами переговоров не ведут.Понятно, что Лукашенко все примеряет на себя. Возвращение в исконную гавань территории Новороссии и Малороссии обязательно приведут к тому, что сами белорусы станут задавать вопросы: "Почему мы до сих пор не вместе с Россией? Допустим, сейчас это невозможно. Но где же тогда обещанное Союзное Государство?". Поэтому Лукашенко надо сохранить Украину любой ценой.Нам рано или поздно придется решать эту проблему, только на менее выгодных условиях. А Лукашенко пытается играть в игры про "хорошую Украину".Не может быть хорошей Украины. С этим согласятся все сотрудники редакции Украина.ру.- Я вдруг вспомнил, что скоро пройдет год с того момента, как мы направили вагнеровцев для обучения белорусской армии. Появилась ли какая-то конкретика на этот счет?- У меня такой информации нет. По крайней мере, все мои знакомые вагнеровцы уехали в Африку.Конечно, вагнеровцы могли чему-то обучить белорусов. Но Белоруссия, в отличие от России, нигде не воевала. У тебя может быть самая оснащенная армия. Но если она не воюет, это не армия. То же самое касается Китая. У него многочисленная и хорошо вооруженная армия. Но Китай в последний раз по-настоящему воевал только в 1952 году в Корее. Конфликт с Вьетнамом и конфликт с СССР вокруг острова Даманский не считается.Этот как футбольная команда, которая только тренируется, но в соревнованиях не участвует. Это серьезная проблема. Они могут быть классными спортсменами. Но пока они не попробуют поиграть, мы не узнаем, на что они способны.Белорусская армия – прекрасная. Она состоит из русских людей, у которых серьезное российское оружие. Но реальные ее возможности мы можем увидеть только на поле боя. И никакие вагнеровцы сами по себе ей тут не помогут.- Как вы считаете, с военно-политической точки зрения, Белоруссия – это актив для России или пассив? Мы сможем использовать ее территорию для расширения фронта? Или нам надо следить, чтобы на нее не напали?- Нам нужна победа. Победа – это гарантированный мир и для граждан РФ, и для граждан РБ.Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом.Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. Даже во время Великой Отечественной войны наши удары наносились с севера. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, всу, белоруссия, сво, украина, прибалтика, литва, польша, граница, белгородская область, провокация
Интервью, Россия, ВСУ, Белоруссия, СВО, Украина, Прибалтика, Литва, Польша, граница, Белгородская область, провокация

Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России

05:20 26.04.2024
 
© Нина ЗотинаАлексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков интервью
© Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера, считает политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии. В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая располагается вдоль границы.
- Алексей, как эта операция может быть осуществлена технически? Боевики будут форсировать Западный Буг со стороны Польши или пробираться через болота со стороны Украины?
- Эту угрозу нельзя недооценивать. И дело как раз в этой самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. На самом деле контролируется она весьма условно. Именно потому, что там сплошные леса и болота.
Алексей Кочетков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 11:13
Алексей Кочетков: кто онПолитолог, журналист
Я не знаю, какова там обстановка сейчас. Но один мой знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы по 20-50 молодых людей с хорошей физической подготовкой, которые переходили границу, достигали какой-то точки, отдыхали, а потом возвращались на территорию Украины. Очевидно, что они проводили рекогносцировку местности.
Еще раз. Это было в 2020 году, когда весь КГБ Белоруссии стоял на ушах.
Нужно понимать, что у Минска весьма малочисленная армия. И погранвойска у них тоже малочисленные. Они не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы у такой маленькой республики.
В этом смысле границу Украины и Белоруссии можно сравнить с советско-финской границей. Она тоже вроде бы была на замке, но если кому-то очень нужно было, то они с легкостью переходили в обе стороны туда и обратно.
Короче говоря, при всем уважении к КГБ Белоруссии, просочиться на территорию республики вполне возможно.
Более того, для такой операции врагу не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Группы хорошо обученных диверсантов по 10-15 человек могут переходить границу, где-то накапливаться и идти дальше. Если это батальон, который прошел боевое слаживание, где командиры отделений, взводов и рот друг друга знают, это не составит им труда.
Такую операцию может провести какой-нибудь отряд "Погоня" (отряд из белорусских граждан, воеваших на стороне Украины в Донбассе еще в 2014-2015 годах – ред.). Перешли границу, накопились – и у вас уже готовое подразделение.
- С границей – понятно. А как в такой маленькой стране могут появиться спящие ячейки?
- Большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. И вообще для такой операции много людей не нужно. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, скооперироваться, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти (телеграф, отделение милиции, мэрия).
Давайте вспомним нашу ситуацию. Когда такие же боевики ГУР под видом власовцев заходили на нашу территорию, нам потребовалось какое-то время, чтобы выбить их из занятых населенных пунктов.
Мы воюющая страна. У нас там было достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. Но даже мы быстро не сумели с ними справиться. А в Белоруссии народ вообще непуганный. И эта угроза очень велика.
Змагары сейчас могут сколько угодно хихикать над этим заявлением Лукашенко с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы вполне реальны.
Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что они предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы.
Прибалтика сейчас будет открыто нарываться на конфликт. Если с их территории будут наноситься удары по суверенной Республике Беларусь, Минск будет иметь полное право ответить. И тогда начнется вселенский вой: "Белорусы напали на страну НАТО", "Ой-вей", "Ратуйте, шановнэ панство".
- Получается, что в такой операции заинтересована и Украина, и Польша, и Прибалтика?
- Украина в ней заинтересована однозначно. Киеву нужен второй, третий, четвертый и пятый фронт. Они думают, что наша хватка на их горле от этого ослабнет.
Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Военное-политическое руководство этих стран таким образом надеется заработать себе на безбедную старость в Калифорнии. Они просто сбегут в США, когда прилетит ответка.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Вчера, 06:01
Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до УкраиныВеликобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.
Повторюсь, прибалты уже кричат, что Россия собирается аннексировать Вильнюс, Ригу и Таллин. Они ведут себя прямо как в старом анекдоте:
- Мужчина, я вас боюсь.
- Почему?
- А вдруг вы меня изнасилуете.
- Так я на первом этаже, а вы на третьем.
- А я к вам спущусь.
Прибалтика так и хочет спуститься на первый этаж, чтобы ее изнасиловали. Но ее никто не насилует. Поэтому она пытается изнасиловать потенциального ответчика (смеется).
С Польшей все очень сложно. Там идет серьезная внутренняя борьба. Часть военных и политиков прекрасно понимает, что шутки могут зайти слишком далеко. Поэтому Варшава идет по краю пропасти, осознавая, что один неверный шаг может стоить ей жизни. Она отжимает деньги у США на конфронтацию с Россией, пытаясь не стать участниками прямой войны с нами.
Отправлять солдат и офицеров в отпуск на территории Донбасса – пожалуйста. Но самим участвовать в таких операциях против Белоруссии – это вряд ли.
Понимаете, сейчас не времена Пилсудского, когда поляки забрасывали отряды своего ручного белоруса Булака-Балаховича на территорию БССР, которые под видом антибольшевистских повстанцев занимались там террором и провокациями. Но даже в те времена, когда отношения между Польской Республикой и Советской Россией были на грани прямой войны, Варшава не пыталась напрямую направлять свои войска для таких гадостей. Может быть, большевики и не стали бы объявлять ей войну, но сами западные страны не были бы в восторге от таких польских фокусов.
Так что Польша будет предоставлять свою территорию и разведывательные данные для боевиков. Но сама вводить войска в Белоруссию она не решится.
- Насколько сейчас Лукашенко удается настроить свое общество если не на прямое участие в СВО, то хотя бы на мысль о том, что идет война и надо быть бдительными?
- Тут надо перестроиться самому Лукашенко. А белорусское общество все прекрасно понимает. Оно гораздо более пророссийское, чем это пытается представить официальный Минск. Пока же сам Александр Григорьевич до сих пор пытается маневрировать. Я не знаю, на что он рассчитывает, потому что пространства для маневра у него не осталось.
Да, Минск – наш союзник. Но он должен перестроиться раз и навсегда. Например, надо перестать преследовать граждан Белоруссии, которые сражаются на стороне России в СВО. А белорусы и так за нас на 90%.
- Похоже, пока Лукашенко не перестроился. Он как раз заявил, что на украинском фронте сложилась патовая ситуация, а это идеальный момент для переговоров.
- Переговоры могут быть только о безоговорочной капитуляции киевского режима. С нацистами переговоров не ведут.
Понятно, что Лукашенко все примеряет на себя. Возвращение в исконную гавань территории Новороссии и Малороссии обязательно приведут к тому, что сами белорусы станут задавать вопросы: "Почему мы до сих пор не вместе с Россией? Допустим, сейчас это невозможно. Но где же тогда обещанное Союзное Государство?". Поэтому Лукашенко надо сохранить Украину любой ценой.
Ростислав Ищенко интервью
22 апреля, 05:30
Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или ПрибалтикеСейчас русофобская вакханалия в Прибалтике — это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России: здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться
Нам рано или поздно придется решать эту проблему, только на менее выгодных условиях. А Лукашенко пытается играть в игры про "хорошую Украину".
Не может быть хорошей Украины. С этим согласятся все сотрудники редакции Украина.ру.
- Я вдруг вспомнил, что скоро пройдет год с того момента, как мы направили вагнеровцев для обучения белорусской армии. Появилась ли какая-то конкретика на этот счет?
- У меня такой информации нет. По крайней мере, все мои знакомые вагнеровцы уехали в Африку.
Конечно, вагнеровцы могли чему-то обучить белорусов. Но Белоруссия, в отличие от России, нигде не воевала. У тебя может быть самая оснащенная армия. Но если она не воюет, это не армия. То же самое касается Китая. У него многочисленная и хорошо вооруженная армия. Но Китай в последний раз по-настоящему воевал только в 1952 году в Корее. Конфликт с Вьетнамом и конфликт с СССР вокруг острова Даманский не считается.
Этот как футбольная команда, которая только тренируется, но в соревнованиях не участвует. Это серьезная проблема. Они могут быть классными спортсменами. Но пока они не попробуют поиграть, мы не узнаем, на что они способны.
Белорусская армия – прекрасная. Она состоит из русских людей, у которых серьезное российское оружие. Но реальные ее возможности мы можем увидеть только на поле боя. И никакие вагнеровцы сами по себе ей тут не помогут.
- Как вы считаете, с военно-политической точки зрения, Белоруссия – это актив для России или пассив? Мы сможем использовать ее территорию для расширения фронта? Или нам надо следить, чтобы на нее не напали?
- Нам нужна победа. Победа – это гарантированный мир и для граждан РФ, и для граждан РБ.
Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом.
Йохан Бекман интервью
17 апреля, 06:43
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят РоссииНАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. Даже во время Великой Отечественной войны наши удары наносились с севера. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера.
 
ИнтервьюРоссияВСУБелоруссияСВОУкраинаПрибалтикаЛитваПольшаграницаБелгородская областьпровокация
 
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05:20Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России
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