Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России
© Нина ЗотинаАлексей Кочетков интервью
© Нина Зотина
Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера, считает политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии. В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая располагается вдоль границы.
- Алексей, как эта операция может быть осуществлена технически? Боевики будут форсировать Западный Буг со стороны Польши или пробираться через болота со стороны Украины?
- Эту угрозу нельзя недооценивать. И дело как раз в этой самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. На самом деле контролируется она весьма условно. Именно потому, что там сплошные леса и болота.
16 декабря 2020, 11:13Алексей Кочетков: кто онПолитолог, журналист
Я не знаю, какова там обстановка сейчас. Но один мой знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы по 20-50 молодых людей с хорошей физической подготовкой, которые переходили границу, достигали какой-то точки, отдыхали, а потом возвращались на территорию Украины. Очевидно, что они проводили рекогносцировку местности.
Еще раз. Это было в 2020 году, когда весь КГБ Белоруссии стоял на ушах.
Нужно понимать, что у Минска весьма малочисленная армия. И погранвойска у них тоже малочисленные. Они не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы у такой маленькой республики.
В этом смысле границу Украины и Белоруссии можно сравнить с советско-финской границей. Она тоже вроде бы была на замке, но если кому-то очень нужно было, то они с легкостью переходили в обе стороны туда и обратно.
Короче говоря, при всем уважении к КГБ Белоруссии, просочиться на территорию республики вполне возможно.
Более того, для такой операции врагу не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Группы хорошо обученных диверсантов по 10-15 человек могут переходить границу, где-то накапливаться и идти дальше. Если это батальон, который прошел боевое слаживание, где командиры отделений, взводов и рот друг друга знают, это не составит им труда.
Такую операцию может провести какой-нибудь отряд "Погоня" (отряд из белорусских граждан, воеваших на стороне Украины в Донбассе еще в 2014-2015 годах – ред.). Перешли границу, накопились – и у вас уже готовое подразделение.
- С границей – понятно. А как в такой маленькой стране могут появиться спящие ячейки?
- Большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. И вообще для такой операции много людей не нужно. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, скооперироваться, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти (телеграф, отделение милиции, мэрия).
Давайте вспомним нашу ситуацию. Когда такие же боевики ГУР под видом власовцев заходили на нашу территорию, нам потребовалось какое-то время, чтобы выбить их из занятых населенных пунктов.
Мы воюющая страна. У нас там было достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. Но даже мы быстро не сумели с ними справиться. А в Белоруссии народ вообще непуганный. И эта угроза очень велика.
Змагары сейчас могут сколько угодно хихикать над этим заявлением Лукашенко с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы вполне реальны.
Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что они предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы.
Прибалтика сейчас будет открыто нарываться на конфликт. Если с их территории будут наноситься удары по суверенной Республике Беларусь, Минск будет иметь полное право ответить. И тогда начнется вселенский вой: "Белорусы напали на страну НАТО", "Ой-вей", "Ратуйте, шановнэ панство".
- Получается, что в такой операции заинтересована и Украина, и Польша, и Прибалтика?
- Украина в ней заинтересована однозначно. Киеву нужен второй, третий, четвертый и пятый фронт. Они думают, что наша хватка на их горле от этого ослабнет.
Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Военное-политическое руководство этих стран таким образом надеется заработать себе на безбедную старость в Калифорнии. Они просто сбегут в США, когда прилетит ответка.
Вчера, 06:01Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до УкраиныВеликобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.
Повторюсь, прибалты уже кричат, что Россия собирается аннексировать Вильнюс, Ригу и Таллин. Они ведут себя прямо как в старом анекдоте:
- Мужчина, я вас боюсь.
- Почему?
- А вдруг вы меня изнасилуете.
- Так я на первом этаже, а вы на третьем.
- А я к вам спущусь.
Прибалтика так и хочет спуститься на первый этаж, чтобы ее изнасиловали. Но ее никто не насилует. Поэтому она пытается изнасиловать потенциального ответчика (смеется).
С Польшей все очень сложно. Там идет серьезная внутренняя борьба. Часть военных и политиков прекрасно понимает, что шутки могут зайти слишком далеко. Поэтому Варшава идет по краю пропасти, осознавая, что один неверный шаг может стоить ей жизни. Она отжимает деньги у США на конфронтацию с Россией, пытаясь не стать участниками прямой войны с нами.
Отправлять солдат и офицеров в отпуск на территории Донбасса – пожалуйста. Но самим участвовать в таких операциях против Белоруссии – это вряд ли.
Понимаете, сейчас не времена Пилсудского, когда поляки забрасывали отряды своего ручного белоруса Булака-Балаховича на территорию БССР, которые под видом антибольшевистских повстанцев занимались там террором и провокациями. Но даже в те времена, когда отношения между Польской Республикой и Советской Россией были на грани прямой войны, Варшава не пыталась напрямую направлять свои войска для таких гадостей. Может быть, большевики и не стали бы объявлять ей войну, но сами западные страны не были бы в восторге от таких польских фокусов.
Так что Польша будет предоставлять свою территорию и разведывательные данные для боевиков. Но сама вводить войска в Белоруссию она не решится.
- Насколько сейчас Лукашенко удается настроить свое общество если не на прямое участие в СВО, то хотя бы на мысль о том, что идет война и надо быть бдительными?
- Тут надо перестроиться самому Лукашенко. А белорусское общество все прекрасно понимает. Оно гораздо более пророссийское, чем это пытается представить официальный Минск. Пока же сам Александр Григорьевич до сих пор пытается маневрировать. Я не знаю, на что он рассчитывает, потому что пространства для маневра у него не осталось.
Да, Минск – наш союзник. Но он должен перестроиться раз и навсегда. Например, надо перестать преследовать граждан Белоруссии, которые сражаются на стороне России в СВО. А белорусы и так за нас на 90%.
- Похоже, пока Лукашенко не перестроился. Он как раз заявил, что на украинском фронте сложилась патовая ситуация, а это идеальный момент для переговоров.
- Переговоры могут быть только о безоговорочной капитуляции киевского режима. С нацистами переговоров не ведут.
Понятно, что Лукашенко все примеряет на себя. Возвращение в исконную гавань территории Новороссии и Малороссии обязательно приведут к тому, что сами белорусы станут задавать вопросы: "Почему мы до сих пор не вместе с Россией? Допустим, сейчас это невозможно. Но где же тогда обещанное Союзное Государство?". Поэтому Лукашенко надо сохранить Украину любой ценой.
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Нам рано или поздно придется решать эту проблему, только на менее выгодных условиях. А Лукашенко пытается играть в игры про "хорошую Украину".
Не может быть хорошей Украины. С этим согласятся все сотрудники редакции Украина.ру.
- Я вдруг вспомнил, что скоро пройдет год с того момента, как мы направили вагнеровцев для обучения белорусской армии. Появилась ли какая-то конкретика на этот счет?
- У меня такой информации нет. По крайней мере, все мои знакомые вагнеровцы уехали в Африку.
Конечно, вагнеровцы могли чему-то обучить белорусов. Но Белоруссия, в отличие от России, нигде не воевала. У тебя может быть самая оснащенная армия. Но если она не воюет, это не армия. То же самое касается Китая. У него многочисленная и хорошо вооруженная армия. Но Китай в последний раз по-настоящему воевал только в 1952 году в Корее. Конфликт с Вьетнамом и конфликт с СССР вокруг острова Даманский не считается.
Этот как футбольная команда, которая только тренируется, но в соревнованиях не участвует. Это серьезная проблема. Они могут быть классными спортсменами. Но пока они не попробуют поиграть, мы не узнаем, на что они способны.
Белорусская армия – прекрасная. Она состоит из русских людей, у которых серьезное российское оружие. Но реальные ее возможности мы можем увидеть только на поле боя. И никакие вагнеровцы сами по себе ей тут не помогут.
- Как вы считаете, с военно-политической точки зрения, Белоруссия – это актив для России или пассив? Мы сможем использовать ее территорию для расширения фронта? Или нам надо следить, чтобы на нее не напали?
- Нам нужна победа. Победа – это гарантированный мир и для граждан РФ, и для граждан РБ.
Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом.
17 апреля, 06:43Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят РоссииНАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Лично я читаю, что без территории Белоруссии мы не решим проблему украинских укрепрайонов. Даже во время Великой Отечественной войны наши удары наносились с севера. И сейчас выход за Днепр возможен только с севера.