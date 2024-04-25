"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны
Российская армия нанесла удары по железнодорожным веткам в тех регионах Донбасса, которые временно еще контролирует армия Украины, а также в Харьковской и Черкасской областях. Об этом 25 апреля информировала "Укрзализниця"
Уточняется, что в результате обстрелов в Донбассе погибли трое железнодорожников, все они работали электромеханиками на железной дороге.
В результате атаки на ж/д ветки в Харьковской области прекращено движение в сторону Донбасса южнее Балаклеи, пишет "Политика страны". Уточняется также, что в регионе из-за обстрелов пострадали три железнодорожника.
В Черкасской области также повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв нет.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
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