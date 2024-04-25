https://ukraina.ru/20240425/1054733460.html

"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны

"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны - 25.04.2024 Украина.ру

"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны

Российская армия нанесла удары по железнодорожным веткам в тех регионах Донбасса, которые временно еще контролирует армия Украины, а также в Харьковской и Черкасской областях. Об этом 25 апреля информировала "Укрзализниця"

2024-04-25T19:18

2024-04-25T19:18

2024-04-25T19:18

новости

донбасс

черкасская область

россия

сво

спецоперация

железная дорога

всу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102311/61/1023116149_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_af5cad57ccf362671fdb78b003ae083a.jpg.webp

Уточняется, что в результате обстрелов в Донбассе погибли трое железнодорожников, все они работали электромеханиками на железной дороге. В результате атаки на ж/д ветки в Харьковской области прекращено движение в сторону Донбасса южнее Балаклеи, пишет "Политика страны". Уточняется также, что в регионе из-за обстрелов пострадали три железнодорожника.В Черкасской области также повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв нет. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.

https://ukraina.ru/20240327/1054133153.html

донбасс

черкасская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, черкасская область, россия, сво, спецоперация, железная дорога, всу, вооруженные силы украины