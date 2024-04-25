"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны - 25.04.2024 Украина.ру
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"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны
"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны - 25.04.2024 Украина.ру
"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны
Российская армия нанесла удары по железнодорожным веткам в тех регионах Донбасса, которые временно еще контролирует армия Украины, а также в Харьковской и Черкасской областях. Об этом 25 апреля информировала "Укрзализниця"
2024-04-25T19:18
2024-04-25T19:18
новости
донбасс
черкасская область
россия
сво
спецоперация
железная дорога
всу
вооруженные силы украины
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Уточняется, что в результате обстрелов в Донбассе погибли трое железнодорожников, все они работали электромеханиками на железной дороге. В результате атаки на ж/д ветки в Харьковской области прекращено движение в сторону Донбасса южнее Балаклеи, пишет "Политика страны". Уточняется также, что в регионе из-за обстрелов пострадали три железнодорожника.В Черкасской области также повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв нет. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
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новости, донбасс, черкасская область, россия, сво, спецоперация, железная дорога, всу, вооруженные силы украины
Новости, Донбасс, Черкасская область, Россия, СВО, Спецоперация, железная дорога, ВСУ, Вооруженные силы Украины

"Укрзализниця" сообщает об ударах по ж/д веткам в разных регионах страны

19:18 25.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген КравцовУЗ
УЗ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Євген Кравцов
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Российская армия нанесла удары по железнодорожным веткам в тех регионах Донбасса, которые временно еще контролирует армия Украины, а также в Харьковской и Черкасской областях. Об этом 25 апреля информировала "Укрзализниця"
Уточняется, что в результате обстрелов в Донбассе погибли трое железнодорожников, все они работали электромеханиками на железной дороге.
В результате атаки на ж/д ветки в Харьковской области прекращено движение в сторону Донбасса южнее Балаклеи, пишет "Политика страны". Уточняется также, что в регионе из-за обстрелов пострадали три железнодорожника.
В Черкасской области также повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв нет.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, ВС РФ продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.
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