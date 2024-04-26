https://ukraina.ru/20240426/1054735553.html

Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ

Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ - 26.04.2024 Украина.ру

Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ

Новый пакет поддержки США оказался гибельным для сотен тысяч украинцев.

2024-04-26T05:38

2024-04-26T05:38

2024-04-26T05:38

интервью

украина

сша

россия

ес

джо байден

дональд трамп

мобилизация

дмитрий кулеба

беженцы

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О коварстве Евросоюза и о том, как Дмитрий Кулеба за деньги США разваливает Украину, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру.Власти Польши готовы помочь Киеву вернуть украинцев призывного возраста на родину, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 24 апреля в эфире телеканала Polsat.Ранее, 23 апреля, после принятия Конгрессом США решения о выделении на Украину 60,8 миллиардов долларов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил военнообязанных украинцев, что им не удастся отсидеться за границей.Все украинские посольства получили документ, запрещающий оказывать услуги гражданам Украины в возрасте 18–60 лет.— Грег, как оцениваете попытки украинского МИД вернуть сбежавших в Европу украинцев?— Украина получила пакет помощи от США в 60,8 миллиардов долларов. Видимо, ног и рук не хватает для того, чтобы осваивать американские средства. Поэтому Украине требуется призыв на военную службу.По разным данным, в Польше и Германии находится 860 тысяч украинцев призывного возраста. Уверен, что истинные цифры гораздо больше, и только в одной Польше уклонистов из Украины под миллион. Поляки, партнеры Киева по совместным боевым действиям, горят помочь, а заодно и снять со своего содержания миллион человек.Поэтому Кулеба заявил, что до 18 мая никаких консульских услуг оказывать не будут — якобы система не работает. А польский министр сказал: ребята, мы с удовольствием поможем и поддержим Украину, которая не будет продлевать паспорта своим гражданам.А ведь непродленный паспорт значит, что у тебя нет никакого ID, ты никуда не можешь пойти, не можешь предъявить документы по требованию. Получается, ты становишься абсолютно никому не нужным существом [за границей]. Единственный выход, который остается у украинцев — возвращаться на родину и вставать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). То есть, полагаю, все беспаспортные товарищи, будут координированно депортироваться из ЕС на территорию Украины. Границы общие, автобусы ходят.— В Сети идут обсуждения, что украинцы пытаются решить проблему за счет получения гражданства Молдавии или прибалтийского государства. Что это за схема такая?— Я, например, имею право на молдавское и румынское гражданство. Потому что у меня мама родилась на территории Румынии, которая потом перешла в состав Молдавской ССР.То есть граждане Украины, которые сейчас находятся в Европе, могут воспользоваться таким методом в следующем случае. Если сами они родом из сопредельных с Молдавией регионов (например, из Одессы) и имеют четверть или половину молдавских кровей.— В ЕС начинает появляться армия из сотен тысяч озверевших, напуганных украинцев без документов. Как с этим будет справляться Европа? — Я думаю, Европа будет справляться так, как заявил польский министр. Будут аккуратно складывать украинцев в штабеля и депортировать на Украину — ближе к военным действиям. И сделает это Европа с большим удовольствием.— Грег, какие сейчас настроения у европейцев по отношению к украинским "беженцам"?— До сих пор у украинцев за рубежом подход следующий: мы здесь, вы нам обязаны помогать и содержать нас. Такая ситуация не только в Германии. Прибалты тоже "наелись" этого.Довольно часто общаюсь с латышами, так они уже с ума сходят от приехавших украинцев. В свое время в Риге украинских флагов висело больше, чем латышских. А украинских "беженцев" размещали в пятизвездочных гостиницах.Сегодня все это закончилось. Украинцев селят в бывших общежитиях. Накал трепетного отношения к украинским беженцам, конечно, резко упал. Кроме того, это, как правило, публика, не знающая местных языков.— При этом Прибалтика вытесняет русскоязычное население, а украинцев, разговаривающих на-русском, оставляет…— Да, да. В Юрмале можно наблюдать много машин, например, Porsche с украинскими номерами — это никого не заботит. А вот авто с российскими номерами должны покинуть Латвию.Хотя в Прибалтике, как я уже не раз говорил, все дорожает. Килограмм клубники летом стоил 9 евро (на наши деньги 900 рублей). Растут цены на отопление. Аренда квартиры-студии — 120 евро в месяц. А ее обогрев зимой обходился в 280 евро в месяц. Представьте, половина Латвии перешла на печное отопление. Люди топили свои квартиры дровами!— Есть мнение, что США выделили 60,8 миллиардов долларов военной помощи для Киева на двух условиях: массовая мобилизация нескольких сотен украинцев и смена правительства Зеленского. Как вам такие версии?— Это все идет из агентства ОБС [недостоверный источник информации, "одна баба сказала"]. Вспомните, говорили, что Залужный ушел с поста главкому ВСУ, и в армии может быть восстание. Армия глазом не моргнула. По моим данным, рейтинги у Зеленского остаются высокими — от 70% и выше. Никто ни на кого его менять не собирается. А вот смена правительства на Украине вполне возможна. Там же идут перестановки среди руководителей ключевых ведомств. Сейчас, к примеру, ходят слухи о смене премьера на Украине.— Трамп позволил пройти голосованию по Украине в Конгрессе. Да, это тактическая победа Байдена, как вы говорили в нашем предыдущем интервью. Смею предположить, что в будущем ВСУ проиграет России, и коварный Трамп выйдет к американскому народу, ткнет пальцем на Байдена — дескать, смотрите как он опять профукал все ваши деньги. Возможен такой сценарий?— Вряд ли. На самом деле, Трамп находится в нехорошей ситуации. У него 34 уголовных дела только в суде штата Нью-Йорк.— Но у Байдена тоже в этом плане не все чисто…— У Трампа хуже. По его делам сейчас расследуется 2016 год, когда Майкл Коэн расплачивался по поручению Трампа с порнозвездой и моделью чеками от избирательного фонда. Это категорически запрещено в Соединенных Штатах. Это одно из страшнейших уголовных преступлений.Как Трамп вывернется из этой ситуации? Я уверен, что поэтому он отступил перед голосованием за помощь Украине. Видимо, экс-президента гнобят со страшной силой.Кроме того, представьте мультимиллионные расходы Трампа на адвокатов. А ведь поступлений у него особых нет. Состояние его упало с 3,2 до 1,2 миллиардов. Как жить на эти деньги? Так что, да, голосование по Украине на данном этапе — сокрушительная победа Байдена. Другой вопрос, что у Трампа есть, чем выстрелить в ответ действующему главе Штатов, если он получит финансовую поддержку. Потому что 122 из 218 республиканских конгрессмена проголосовали против пакета помощи Украине. Ядро трампистов осталось. Если Трамп их консолидирует, то сможет "ударить" Байдена в ответ.Также есть комитеты в республиканском Конгрессе, которые занимаются расследованием дела [сына американского президента] Хантера Байдена. Оно не закончено, не закрыто. Договоренностей никаких нет. Поэтому, посмотрим.— В Нью-Йорке задержаны 133 студента Колумбийского университета за их антиизраильскую позицию в связи с событиями в секторе Газа. Почему митинги в поддержку Палестины возобновились в США?— Подобные вещи явно финансируются. Просто так народ на улицы не выходит, тем более в Колумбийском университете. Это же "Лига плюща" — ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США.Я изучил интервью с ректором Колумбийского университета Немат Минуш Шафик, которая сказала, что в этих протестах участвовало большое число не студентов. Там присутствовали профессиональные демонстранты, которые приходят митинговать за деньги.Прошли 48-часовые переговоры со студенческим комитетом. В итоге демонстрантов попросили убрать баррикады и палатки с территории университета — дескать, только после этого будут разговаривать.То есть это не чисто студенческие волнения. Там кто-то еще завязан. Кто — пока мне не удалось понять.— И какая тогда истинная цель у демонстрантов?— В США 5 ноября состоятся выборы. Все хотят урвать свой кусок власти. И еврейское лобби, и израильское, и арабское, и мусульманское лобби. И леворадикальные группы. Все бьются за то, чтобы их интересы были учтены, представлены в правительстве, профинансированы и так далее.— Приведут ли предвыборные беспорядки в США к расколу внутри страны?— Там уже столько было расколов… Вспомните 60-е годы, убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга; выступления черных братьев и так далее. Поэтому, по сравнению со всем этим, в Америке сейчас мир и благодать.— Британия заявила о намерении поддержать Украину военной помощью, а также перевести оборонную промышленность в режим войны. Сколько здесь политики, а сколько военного аспекта?— У Британии развязаны руки сейчас, так как она не входит в Евросоюз и может себя вести, как хочет. Единственная оглядка у нее — на город Вашингтон. Поэтому Лондон ведет себя, согласно купленным билетам. Цель же у британцев следующая. Если страна вернется в Евросоюз, что мы исключить не можем, она должна занять подобающее место.— Насколько сильны такие настроения в Лондоне — вернуться в ЕС?— Очень сильны. Потому что у британцев серьезные потери в торговле. Из Англии уехало большинство профессионалов, так как они не смогли получить визу для работы в Королевстве.— Грег, если вспомнить Афганистан, Ирак, Вьетнам, Ливию, Сирию и другие конфликты, завязанные на США — там американцы всегда применяли грубую силу для решения вопросов. Вы сами не раз говорили, что любой протест в Америке уничтожают на корню, как и его исполнителей. А тут огромная Россия не может усмирить сравнительно небольшую Украину. Не слишком ли мы мягко себя ведем на политическом и военном поле в глазах Запада?— В упомянутых конфликтах, где присутствовали США, есть один момент. Америка вела войну не с братским населением. Россия и Украина все-таки родственные народы. Есть сдерживающие вещи, которые не позволяют России вести себя жестче и закидывать Украину напалмом, как это сделали США во Вьетнаме и Корее. Или как англичане бомбили в 1945-м году Дрезден, который стерли с лица Земли.Поэтому Вооруженные силы России не ведут сплошные ковровые бомбардировки, а наносят удары по ВСУ избирательно, по центрам принятия решений.— А на Западе это считают слабостью России?— Нет, не думаю. В США и Европе все прекрасно понимают, что Россия — ядерная держава. Все знают, что у нее большие возможности, много возможностей, которые она еще не задействовала.Кроме того, профессионалы отмечают, что Россия — мощный международный игрок, к которому необходимо относиться соответствующе: ждать и корректировать отношения. Вспомните, сколько же было призывов разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. А дальше что?Все такие предложения в Вашингтоне были отметены. Ну, а впереди паровоза, естественно, бежали Прибалтика и Восточная Европа. При том, что Эстония и Латвия — крупнейшие экспортеры вина в Россию. Война войной, а обед по обещанию.— Владимир Зеленский в конце марта заявил, что Киев подготовит документ о "разрешении всех вопросов", со своим видением и в "правильное время" передаст его Москве. Что это за "правильное время"? Некоторые эксперты полагают, что ВСУ используют последний шанс и нанесут удар по Крыму 9 мая. А после как раз передадут нам упомянутое "мирное соглашение Зеленского".— Я думаю, тут дело в другом. Министр финансов США Йеллен 4 дня провела в Китае. Вчера Блинкен приехал туда с трехдневным визитом, и встретили его в этот раз очень тепло. Идет мощнейшее давление на Китай, чтобы он резко уменьшил помощь России.— Блокировка банковских переводов "Россия-Китай" — следствие этого давления?— Да, конечно. Вчера во время беседы с коллегами по бизнесу я узнал, что деньги зависли везде: в Турции, ОАЭ и в Китае.А Зеленский ждет какой-то точки. Не думаю, что она будет военная — скорее экономическая. Торговые рычаги зачастую бьют больнее. Поэтому он ждет, когда Соединенные Штаты смогут каким-то образом надавить на Китай, чтобы последний перестал помогать России по тем вопросам, которые просят США. Огромные поставки нефти и газа идут в Китай — это деньги, которые нужны России.То же самое касается Индии и Турции. Последняя делает всякие "рогатки" для препятствования российской торговли. Не так давно прошли сообщения, что несколько десятков российских танкеров под флагами разных стран стояли около портов и не могли разгрузиться.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, ес, джо байден, дональд трамп, мобилизация, дмитрий кулеба, беженцы, военная помощь, китай