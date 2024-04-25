https://ukraina.ru/20240425/1054734175.html

Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях

Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях - 25.04.2024 Украина.ру

Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй –... Украина.ру, 25.04.2024

2024-04-25T19:52

2024-04-25T19:52

2024-04-25T19:52

видео

ростислав ищенко

прибалтика

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй – непредсказуемый: 00:19 - Как Киев будет оправдывать новые транши США и ЕС? 02:43 - Когда и как Польша может быть втянута в украинский конфликт? 07:36 - О вероятных сроках расширения украинского конфликта; 09:09 - Об участии белорусских войск при наступлении Польши; 15:00 - О вероятности реализации сценария, предполагающего большую войну; 20:19 - Как не допустить войны с Прибалтикой? 26:16 - О шансах России покончить с Украиной до конца этого года; 32:06 - О ротации мобилизованных.

прибалтика

россия

польша

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