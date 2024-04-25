Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях - 25.04.2024 Украина.ру
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Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях
Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях - 25.04.2024 Украина.ру
Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй –... Украина.ру, 25.04.2024
2024-04-25T19:52
2024-04-25T19:52
видео
ростислав ищенко
прибалтика
россия
польша
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сво
украина
война
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй – непредсказуемый: 00:19 - Как Киев будет оправдывать новые транши США и ЕС? 02:43 - Когда и как Польша может быть втянута в украинский конфликт? 07:36 - О вероятных сроках расширения украинского конфликта; 09:09 - Об участии белорусских войск при наступлении Польши; 15:00 - О вероятности реализации сценария, предполагающего большую войну; 20:19 - Как не допустить войны с Прибалтикой? 26:16 - О шансах России покончить с Украиной до конца этого года; 32:06 - О ротации мобилизованных.
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видео, ростислав ищенко, прибалтика, россия, польша, ес, сво, украина, война, мобилизация, вс рф, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Прибалтика, Россия, Польша, ЕС, СВО, Украина, война, мобилизация, ВС РФ

Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях

19:52 25.04.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй – непредсказуемый:

00:19 - Как Киев будет оправдывать новые транши США и ЕС?
02:43 - Когда и как Польша может быть втянута в украинский конфликт?
07:36 - О вероятных сроках расширения украинского конфликта;
09:09 - Об участии белорусских войск при наступлении Польши;
15:00 - О вероятности реализации сценария, предполагающего большую войну;
20:19 - Как не допустить войны с Прибалтикой?
26:16 - О шансах России покончить с Украиной до конца этого года;
32:06 - О ротации мобилизованных.
 
ВидеоРостислав ИщенкоПрибалтикаРоссияПольшаЕССВОУкраинавойнамобилизацияВС РФ
 
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