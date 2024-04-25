Как Польша и Прибалтика втянутся в войну и как Россия может этого избежать: Ищенко о двух сценариях
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о двух сценариях развития СВО, один из которых быстрый, а второй – непредсказуемый:
00:19 - Как Киев будет оправдывать новые транши США и ЕС?
02:43 - Когда и как Польша может быть втянута в украинский конфликт?
07:36 - О вероятных сроках расширения украинского конфликта;
09:09 - Об участии белорусских войск при наступлении Польши;
15:00 - О вероятности реализации сценария, предполагающего большую войну;
20:19 - Как не допустить войны с Прибалтикой?
26:16 - О шансах России покончить с Украиной до конца этого года;
32:06 - О ротации мобилизованных.
00:19 - Как Киев будет оправдывать новые транши США и ЕС?
02:43 - Когда и как Польша может быть втянута в украинский конфликт?
07:36 - О вероятных сроках расширения украинского конфликта;
09:09 - Об участии белорусских войск при наступлении Польши;
15:00 - О вероятности реализации сценария, предполагающего большую войну;
20:19 - Как не допустить войны с Прибалтикой?
26:16 - О шансах России покончить с Украиной до конца этого года;
32:06 - О ротации мобилизованных.