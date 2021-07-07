Певец рассказал, что в период затишья после первых успехов в шоу-бизнесе впал в отчаяние и боялся, что ничего необычного с ним уже не случится. Из-за этого у него развилась депрессия.
«Меня родители забирали из Киева, потому что я сам не мог. Я лежал и даже есть не хотел. У меня не было чувств. Мама набрала ванну воды и сказала разбавить холодной. А я зашел в кипяток и даже не почувствовал», — рассказал певец.
Он добавил, что затем лечился в больнице и принимал препараты от депрессии.
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Антону Вельбою (Wellboy) 20 лет, он из села Грунь Ахтырского района Сумской области. В 2019 году он участвовал в украинском шоу талантов «Х-фактор» и занял третье место. В жюри проекта его поддерживал Андрей Данилко.
В конце июня 2021 года певец записал клип на песню «Гуси». Видео набрало почти миллион просмотров на YouTube.