Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
Около железнодорожной станции Киев-Волынский ночью, 25 апреля, под откос был пущен грузовой поезд. Авария произошла из-за того, что кто-то использовал приспособление для остановки движущихся групп вагонов, пишет украинское интернет-издание "Страна"
СМИ получило подтверждение о случившемся у правоохранителей.
"Происшествие случилось около 22:00. Во время движения грузовой поезд сошел с рельсов, люди не пострадали. Установлено, что авария случилась из-за установки на один из рельсов тормозного башмака", – сказано в публикации.
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