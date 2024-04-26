https://ukraina.ru/20240426/1054756987.html

Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом

Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом - 26.04.2024 Украина.ру

Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом

Около железнодорожной станции Киев-Волынский ночью, 25 апреля, под откос был пущен грузовой поезд. Авария произошла из-за того, что кто-то использовал приспособление для остановки движущихся групп вагонов, пишет украинское интернет-издание "Страна"

2024-04-26T16:15

2024-04-26T16:15

2024-04-26T16:15

новости

киев

россия

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103198/09/1031980964_3:0:1687:947_1920x0_80_0_0_a4f3aa3789ed2456bf36d79950306b91.jpg

СМИ получило подтверждение о случившемся у правоохранителей. В последнее время подполье все чаще сообщает о результатах ударов ВС РФ и оперативной обстановке в городах. Накануне командир подпольщиков с позывным Град рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за Херсоном, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. В тот же день координатор николаевского подполья сообщал, что ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе.

https://ukraina.ru/20240315/1053892765.html

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, всу