Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом - 26.04.2024 Украина.ру
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Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом - 26.04.2024 Украина.ру
Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
Около железнодорожной станции Киев-Волынский ночью, 25 апреля, под откос был пущен грузовой поезд. Авария произошла из-за того, что кто-то использовал приспособление для остановки движущихся групп вагонов, пишет украинское интернет-издание "Страна"
2024-04-26T16:15
2024-04-26T16:15
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СМИ получило подтверждение о случившемся у правоохранителей. В последнее время подполье все чаще сообщает о результатах ударов ВС РФ и оперативной обстановке в городах. Накануне командир подпольщиков с позывным Град рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за Херсоном, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. В тот же день координатор николаевского подполья сообщал, что ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе.
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Новости, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВСУ

Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом

16:15 26.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
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Около железнодорожной станции Киев-Волынский ночью, 25 апреля, под откос был пущен грузовой поезд. Авария произошла из-за того, что кто-то использовал приспособление для остановки движущихся групп вагонов, пишет украинское интернет-издание "Страна"
СМИ получило подтверждение о случившемся у правоохранителей.
"Происшествие случилось около 22:00. Во время движения грузовой поезд сошел с рельсов, люди не пострадали. Установлено, что авария случилась из-за установки на один из рельсов тормозного башмака", – сказано в публикации.
В последнее время подполье все чаще сообщает о результатах ударов ВС РФ и оперативной обстановке в городах. Накануне командир подпольщиков с позывным Град рассказал, что ВСУ активно готовят линию обороны за Херсоном, примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. В тот же день координатор николаевского подполья сообщал, что ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Конотопе.
Этап конкурса по полевой выучке подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 04:00
Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ По косвенным признакам можно определить, что на территории Украины хорошо работает подполье. Потому что резко выросло поражение объектов в глубине противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
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