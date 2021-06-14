Украинский артист Андрей Данилко ответил журналистам, почему лечится в оздоровительном санатории «Рута» под Киевом. Видео опубликовали на YouTube-канале Kyiv.LIVE 14 июня

«О чем никогда не говорит»: продюсер Данилко Никитин рассказал о тайной жизни артиста © my-perfect.ru

«Он всегда останавливается в 714 номере — даже оставил там свой тренажер. Тут он приходит в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизмовые процедуры. Программа также включает в себя диету: без белка и соли», — сообщили в санатории.

Однако журналисты подловили Данилко на нарушении режима и засняли звезду возле гриль-бара в Киеве.

Данилко подтвердил, что лечится в санатории, а на просьбу назвать диагноз лаконично ответил: «Возраст» — и засмеялся.

Ранее продюсер Данилко Юрий Никитин рассказал о психологических проблемах артиста. Он сообщил, что над выздоровлением Данилко трудятся специалисты из Украины и других европейских стран. Затем он заявил, что СМИ вырвали его слова из контекста и преувеличили проблемы артиста со здоровьем.

В последнее время артист и его продюсер успокаивают фанатов, заявляя, что ничего ужасного со здоровьем их любимого шоумена не происходит, однако Данилко уже очень давно не появлялся на сцене в образе Верки Сердючки.