Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом - 26.04.2024 Украина.ру
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Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом
Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом - 26.04.2024 Украина.ру
Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом
На финансовую стабильность России не окажет влияния возможная конфискация замороженных российских активов на Западе. Об этом 26 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина
2024-04-26T16:34
2024-04-26T16:35
новости
россия
эльмир набиуллин
сша
запад
замороженные активы
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антироссийские санкции
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На вопрос о том, как она оценивает риски принятия такого решения и финансовую стабильность России, руководитель ЦБ напомнила, что все операции по замороженным активам прекращены. Ранее сообщалось, что Москва может снизить уровень дипломатических отношений с США и это будет только один из вариантов ответов на конфискацию активов РФ. В МИД РФ заявляли, что любое посягательство на имущественные права и интересы России за рубежом расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов.Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. По итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят на рассмотрение в сенат.
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новости, россия, эльмир набиуллин, сша, запад, замороженные активы, сво, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Эльмир Набиуллин, США, Запад, замороженные активы, СВО, санкции, антироссийские санкции

Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом

16:34 26.04.2024 (обновлено: 16:35 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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На финансовую стабильность России не окажет влияния возможная конфискация замороженных российских активов на Западе. Об этом 26 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина
На вопрос о том, как она оценивает риски принятия такого решения и финансовую стабильность России, руководитель ЦБ напомнила, что все операции по замороженным активам прекращены.
"Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", - сказала Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Москва может снизить уровень дипломатических отношений с США и это будет только один из вариантов ответов на конфискацию активов РФ.
В МИД РФ заявляли, что любое посягательство на имущественные права и интересы России за рубежом расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. По итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят на рассмотрение в сенат.
18 апреля, 21:19
Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИПредложенный в Палате представителей Конгресса США "Акт о мире в XXI веке через силу", который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины может быть принят одновременно с законом о кредитовании. Об этом сообщает "РБК-Украина"
 
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