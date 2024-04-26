https://ukraina.ru/20240426/1054757332.html

Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом

Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом - 26.04.2024 Украина.ру

Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом

На финансовую стабильность России не окажет влияния возможная конфискация замороженных российских активов на Западе. Об этом 26 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

2024-04-26T16:34

2024-04-26T16:34

2024-04-26T16:35

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антироссийские санкции

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На вопрос о том, как она оценивает риски принятия такого решения и финансовую стабильность России, руководитель ЦБ напомнила, что все операции по замороженным активам прекращены. Ранее сообщалось, что Москва может снизить уровень дипломатических отношений с США и это будет только один из вариантов ответов на конфискацию активов РФ. В МИД РФ заявляли, что любое посягательство на имущественные права и интересы России за рубежом расценивается как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов.Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. По итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят на рассмотрение в сенат.

https://ukraina.ru/20240418/1054593344.html

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новости, россия, эльмир набиуллин, сша, запад, замороженные активы, сво, санкции, антироссийские санкции