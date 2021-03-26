Бывший президент СССР Михаил Горбчев виноват в развале Союза в том смысле, что в критический момент всеобщей растерянности он должен был взять ситуацию в свои руки, но так этого и не сделал. Об этом рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

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Психология утверждает, что толпа может склоняться к каким-то сиюминутным решениям, но для этого и существует институт главнокомандующего, этот человек должен сделать всё для сохранения государственности, а не способствовать разрушению страны, подчеркнул эксперт.

«Изучив вопросы Беловежского соглашения, юристы созданного тогда Конституционного комитета сделали заключение, что подобные договоры не являются конституционными. Налицо была антиконституционная деятельность, и задача высшего должностного лица заключалась как раз в том, чтобы немедленно пресечь это. Тем более что в Конституции СССР были и законные способы отделения. Не могли руководители трёх республик собраться и договориться развалить Союз. Но увы, Горбачёв не нашёл в себе силы заставить всех действовать по Конституции», — уверен Гожый.

Если советским республикам и суждено было разойтись, то они могли бы разойтись бескровно, по-человечески, договорившись обо всём, но кровь всех постсоветских конфликтов и на руках Горбачёва, потому что эти конфликты стали следствием неконституционного неконтролируемого развала страны, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.